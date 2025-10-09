Trabzonsporlu Havvanur Kethüda, Avrupa şampiyonu oldu

30 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında Çekya’nın Ostrava kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda +80 kiloda mücadele eden Trabzonsporlu sporcu Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibi Olena Chernokolenko’yu mağlup ederek altın madalya kazandı.

ERTUĞRUL DOĞAN: TÜRK SPORUNUN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşma sonrası yaptığı yazılı açıklamada “Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran sporcumuz Havvanur Kethüda’yı yürekten tebrik ediyorum. Havvanur, azmiyle, inancıyla ve ringdeki üstün performansıyla Türk sporunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Trabzonspor olarak amatör branşlarda mücadele eden sporcularımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tam destek vermeye devam edeceğiz. Kendisiyle gurur duyuyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.