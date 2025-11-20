Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonsporlu oyuncular milli maçlarda parladı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonsporlu oyuncular milli maçlarda parladı!

        Liglere verilen milli arada Trabzonsporlu oyuncuların ülke takımlarındaki performansları dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 14:54 Güncelleme: 20.11.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonsporlu oyuncular milli maçlarda parladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor'un birçok oyuncusu milli maçlarda ülkelerinin formasını giydi. Bordo-mavili futbolcuların milli takımlardaki maç performansları dikkat çekerken, özellikle aldıkları süreler ve sahadaki katkıları teknik heyet açısından önemli veri oluşturdu.

        Trabzonspor’da A Milli Takım’a çağrılan Mustafa Eskihellaç, İspanya ile oynanan hazırlık maçında 78’inci dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun yerine oyuna dahil oldu.

        Sol bek mevkiinde görev alan Eskihellaç, kısa sürede etkili bir performans sergilerken, 89’uncu dakikada Fermin Lopez’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

        ZUBKOV: BİR GOL, BİR GALİBİYET, BİR MAĞLUBİYET

        Trabzonspor’un Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov, milli arada iki maçta forma giydi.

        Fransa karşısında 75’inci dakikada oyuna giren Zubkov, takımının 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada skor katkısı veremedi. İzlanda maçına 11’de başlayan başarılı oyuncu, 83’üncü dakikada attığı golle galibiyette başrol oynadı ve 87’nci dakikada yerini bir başka takım arkadaşına bıraktı.

        REKLAM

        KAMERUN’DA KALE YİNE ONANA’YA EMANET

        Trabzonspor’un yıldız file bekçisi Andre Onana, Kamerun’un milli arada oynadığı tek maçta sahadaydı.

        Demokratik Kongo karşılaşması 90’ıncı dakikaya kadar golsüz devam ederken, 90+1’de gelen gole engel olamayan Kamerun Milli Takımı’nda Onana’nın çabası da puan için yeterli olmadı. Kamerun mücadeleyi 1-0 kaybetti.

        PINA, YEŞİL BURUN ADALARI FORMASIYLA 1 MAÇTA SÜRE ALDI

        Trabzonspor’un genç sağ beki Wagner Pina, milli arada Yeşil Burun Adaları formasıyla iki karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

        İran ile oynanan mücadelede 90 dakika sahada kalan Pina, karşılaşmayı bir sarı kartla tamamladı. Normal süresi ve uzatmaları golsüz geçen maç, penaltı atışlarına taşınırken İran, Yeşil Burun Adaları’nı 5-4 mağlup etti. Milli takımının oynadığı ikinci karşılaşma olan Mısır maçında ise Pina yedek kulübesinde yer aldı ve süre alamadı.

        OULAI’DEN MİLLİ TAKIMDA PARLAK PERFORMANS

        Trabzonspor’un 19 yaşındaki yeteneği Christ Inao Oulai, Fildişi Sahilleri formasıyla iki maçta görev aldı.

        Suudi Arabistan karşılaşmasına yedek başlayan Oulai, 62’nci dakikada oyuna dahil oldu. Umman maçında ise teknik heyetin tercih ettiği isim olarak 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Gösterdiği performansla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin beğenisini toplayan genç oyuncu, ikinci milli maçında ilk kez 11’de oynama başarısı gösterdi.

        CİHAN ÇANAK’TAN 2 MAÇTA 1 ASİST

        Türkiye U21 Milli Takımı’na çağrılan Cihan Çanak da 2 karşılaşmada 90’ar dakika sahada kaldı.

        Ukrayna U21 maçında 37’nci dakikada sarı kart gören genç oyuncu, Litvanya U21 karşısında ise 76’ncı dakikada yaptığı asistle galibiyette pay sahibi oldu. Çanak, her iki maçta da ortaya koyduğu istikrarlı oyunla dikkatleri üzerine çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?