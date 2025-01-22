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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor’un yeni transferi Danylo Sikan, Trabzon’da - Futbol Haberleri

        Trabzonspor’un yeni transferi Danylo Sikan, Trabzon’da

        Trabzonspor'un, Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Danylo Sikan, Trabzon'a geldi. Sikan, Trabzonspor gibi büyük bir kulübe gelmesinin gelişimi açısından büyük bir adım olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:01 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:01
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        Danylo Sikan Trabzon'a geldi!
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        Trabzonspor’un yeni transferi Danylo Sikan, bugün sabah saatlerinde Trabzon’a ulaştı. Saat 09.30'da şehre gelen Sikan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Teknik Direktör Şenol Güneş ile görüşeceğini belirten bordo-mavililerin yeni transferi, “Hocamızla oturup konuşacağız. Beni hangi pozisyonda kullanacağına karar vereceğiz. Asıl pozisyonum santrfor. Ancak hocamız hangi pozisyonu uygun görürse orada oynarım” dedi.

        Trabzonspor’u tercih etme nedenine ilişkin bir soruya ise Sikan, “Trabzonspor büyük bir kulüp. Büyük hedefleri olan bir camia. Futbol gelişimim açısından önemli bir adım. Ayrıca Trabzonspor taraftarlarının ne kadar büyük bir destekçi grup olduğunu biliyorum. Bu yüzden Trabzonspor’u seçtim” cevabını verdi.

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        "BATAGOV BANA TRABZONSPOR HAKKINDA ÇOK GÜZEL ŞEYLER SÖYLEDİ"

        Eski takım arkadaşı Batagov ile görüşüp görüşmediğine ilişkin Ukraynalı futbolcu, “Tabii ki kendisiyle konuştum. Bana Trabzonspor hakkında çok güzel şeyler söyledi. Büyük bir kulüp olduğunu, hedefleri olan bir camia olduğunu ifade etti. Zaten benim de aradığım şey buydu. Hep ofansif oynayan ve büyük kupalar kazanmayı hedefleyen bir kulüp olduğunu söyledi” şeklinde konuştu.

        Ailesinin Türkiye'de yaşadığı için transferin gerçekleştiği iddiaları üzerine ise Sikan, “Ailem şu anda Ukrayna’da benimle yaşıyor. Ancak buraya yerleştikten sonra belki onlar da benimle birlikte yaşamaya karar verebilir” ifadelerini kullandı.

        "BELKİ ZUBKOV DA BURAYA GELİR"

        Shakhtar Donetsk’ten takım arkadaşı Oleksandr Zubkov ile aynı takımda oynayıp oynamayacağıyla alakalı soruyu başarılı futbolcu, “Zamanla göreceğiz. Belki Zubkov da buraya gelir” diye cevaplandırdı.

        "BANZA'NIN ÇOK İYİ BİR SANTRFOR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

        Sikan, yeni takım arkadaşı Banza'yla ile ilgili görüşlerini de aktararak, “Banza’nın çok iyi bir santrfor olduğunu düşünüyorum. Kendi gelişimim açısından iyi bir örnek olacak. Beraber oynamak güzel olacak. Santrafor pozisyonunda 2-3 iyi oyuncunun bulunması kulüp için büyük bir avantaj. Ben de kendimi iyi bir oyuncu olarak görüyorum” dedi.

        Türk futboluna ilişkin düşüncelerini de paylaşan Sikan, “Türk futbolunun büyük bir gelişim kaydettiğini ve olumlu adımlar attığını düşünüyorum. Burada birçok önemli kulüp var. Futbol, hayatın bir parçası. Çok olumlu düşüncelerim var” değerlendirmesinde bulundu.

        Danylo Sikan, Trabzonspor’da 14 numaralı formayı giyeceğini de sözlerine ekledi.

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