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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubat'ta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında 109 bin 19 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 31.9 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 63.8 artış kaydedildi. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 26 milyon 748 bin 508 oldu. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 89,0 artarak 269 bin 181 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 43,4 azalarak 3 bin 516 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 265 bin 665 adet artış gerçekleşti

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubat'ta azaldı
HABERTURK.COM

Türkiye'de Şubat ayında 109 bin 19 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Böylece, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 31.9 azalmış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43'ünü otomobil, yüzde 33.7'sini motosiklet, yüzde 13.4'ünü kamyonet, yüzde 5.8'ini traktör, yüzde 2.8'ini kamyon, yüzde 0.7'sini minibüs, yüzde 0.4'ünü otobüs ve yüzde 0.2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 0,8 artarken, otomobilde yüzde 42,3, kamyonette yüzde 41,1, kamyonda yüzde 39,7, minibüste yüzde 38,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 36,0, otobüste yüzde 17,6 ve motosiklette yüzde 9,5 azaldı.

TRAFİĞE ÇIKAN ARAÇ SAYISI 1 YILDA YÜZDE 64 ARTTI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 63.8 artış kaydedildi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 153,8, minibüste yüzde 74,6, traktörde yüzde 61,1, kamyonette yüzde 40,4, otomobilde yüzde 36,4, otobüste yüzde 28,4, kamyonda yüzde 27 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 10,4 arttı.

YOLLARDA 26.8 MİLYON ARAÇ VAR

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 26 milyon 748 bin 508 oldu.

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,8'ini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan, Şubat ayında 704 bin 954 adet taşıtın devri yapıldı.

Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 69,9'unu otomobil, yüzde 17,2'sini kamyonet, yüzde 5,6'sını motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI ARTTI

Ocak-Şubat döneminde ise 269 bin 181 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 89,0 artarak 269 bin 181 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 43,4 azalarak 3 bin 516 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 265 bin 665 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 128 bin 315 adet otomobilin yüzde 66,4'ü benzinli, yüzde 21,5'i dizel, yüzde 7,6'sı hibrit, yüzde 2,3'ü LPG'li ve yüzde 2,2'si elektriklidir. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 398 bin 349 adet otomobilin ise yüzde 36,7'si dizel, yüzde 34,8'i LPG'li, yüzde 27,0'ı benzinli, yüzde 1,0'ı hibrit ve yüzde 0,1'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımı incelendiğinde, 2022'nin Şubat ayında yüzde 1 paya sahip elektrikli otomobillerin, 2023 Şubat ayında ise yüzde 2.4 pay alması dikkat çekti.

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