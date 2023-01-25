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Trafik Cezalarına İtiraz Dilekçesi Örneği

Günümüz teknolojisinin gelişmesi ile birlikte trafiğin denetlenmesi noktasında yeni durumlar meydana gelmektedir. Radar sistemleri, kenti güvenlik yöntemi sistemleri ve EDS sistemleri gibi bir sürü denetleme araçları bulunmaktadır. Hız kontrolleri uzaktan takip edilerek sürücülere para cezası uygulanabilmektedir. Fakat elektronik sistem nedeni ile bazen yanlış durumlar meydana gelebilmektedir. Bu durumlarda ise itiraz edilmesine gerek duyulabilmektedir.

Trafik Cezası İtirazı Kaç Günde Sonuçlanır?

Trafik Cezası İtirazı Kaç Günde Sonuçlanır? sorusu sıkça merak edilen bir sorudur. Sulh ceza hakimliğinde görülmekte olan Trafik cezasına itiraz davası her bölgenin iş yoğunluğuna bağlı olarak değişim göstermektedir. Genellikle 3 ile 6 ay civarında sonuçlanmakta olduğu gözlemlenmektedir. Kişilerin trafik cezaları konusunda daha dikkatli davranması ve eğer cezanın aslında kendisi ile ilgisi yoksa kısa süre içerisinde bildirmesi gerekmektedir. Ne kadar erken başvurulur ise bir o kadar erken dönemde sonuç elde edilmesine olanak sağlanabilmektedir.

Trafik cezalarının mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Aksi takdirde oldukça can sıkıcı durumların ortaya çıkma ihtimali bulunmaktadır.

Trafik Cezası Tebliğ Süresi

Trafik cezası yazmaya yetkili olan memur, kişinin sürücü belgesine yüz yüze bir ceza yazmış ise itiraz süresi aynı gün içerisinde bulunmaktadır. Eğer plakaya ceza yazılmış ise süre cezanın tebliğ edildiği gün başlamaktadır. Trafik cezasının 10 iş günü içerisinde tebliğ edilmesi gerekmektedir. Kişide kendine tebliğ edilen süreden 15 gün içerisinde itiraz etmezse cevap kesinleşmektedir. Bundan dolayı da bu sürelerin doğru bir şekilde bilinmesi ve buna göre uygun bir şekilde hareket edilmesi gerekmektedir. Böylelikle aksilik yaşanma ihtimalinin önüne geçilerek sürecin hızlandırılabilmesine imkan sağlanabilmektedir.

Trafik Cezasına İtiraz Hangi Mahkemeye Yapılır?

‘’Trafik Cezasına İtiraz Hangi Mahkemeye Yapılır? ‘’ sorusu pek çok vatandaş tarafından merak edilmekte olan bir konudur. Öncelikle trafik kurallarına uyulmadığında trafik cezaları verilmektedir. Bu cezaların yapılan hatanın detayına göre değişim göstermektedir. Cezalar erken ödendiğinde ise daha uygun bir şekilde indirimli hali ile ödenebilmektedir. Ancak cezanın belirli bir sürede daha uzun süre bekletilmesi ise cezanın faiz ile birlikte artış göstermektedir. Bundan dolayı da ceza ödeme tarihlerine oldukça büyük bir önem verilmesi gerekmektedir.

Trafik cezasına itiraz edilebilmesi için uygun olan yer ise trafik mahkemeleri olarak bilinmektedir. Fakat bu mahkemeler çok olmadığından dolayı iki trafik cezası türü için de görevli mercii Sulh Ceza Hakimliği Mahkemesidir. Sürecin doğru bir şekilde takip edilmesi ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekli görülmektedir. Bu sayede işlemler esnasında herhangi bir sorun oluşma ihtimalinin önüne geçilmesine olanak sağlanmaktadır.

Trafik Cezasına İtiraz İçin Gerekli Olan Belgeler

Trafik cezasına itiraz için gerekli olan belgeler şu şekilde sıralanmaktadır:

İtiraz dilekçesi

Trafik cezasına ilişkin karar tutanağı

Ruhsatın fotokobisi

Ehliyetin fotokobisi

Kimliğin fotokobisi

Eğer trafik cezası ödenmiş ise buna uygun bir dekont

İtiraz gerçekleştirildikten sonra sonuçlanma süresi hastanın durumuna bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. İtirazların belirli bir kısmının 15 gün içerisinde sonuçlandırılmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu noktada oldukça doğru ve dikkatli hareket edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yanlış sonuçlanabilme ihtimali bulunmakta veya süreç uzayabilmektedir.