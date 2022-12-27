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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul Sarıyer'de trafik ışıklarındaki cinayette 8 yıl sonra sıcak gelişme!
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İstinye'de trafik ışıklarında silahlı saldırı davası: İki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

İstanbul Sarıyer'de 8 yıl önce trafik ışıklarında beklerden silahlı saldırıya uğrayan Ali Ekber Akgün cinayetinde sıcak bir gelişme yaşandı. Davada iki sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıla kadar hapis cezası istendi

Son dakika: İstanbul Sarıyer'de trafik ışıklarındaki cinayette 8 yıl sonra sıcak gelişme!
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DHA

Sarıyer'de 24 Aralık 2014 tarihinde, İstinye'de trafik ışıklarında beklerken, otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğrayan Ali Ekber Akgün'ün öldürülmesiyle ilgili davada, iki sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DHA'nın haberine göre İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ferhat A., bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlandı. Tutuksuz sanık Şahin A. ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Ali Ekber Akg&uuml;n
Ali Ekber Akgün

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Ali Ekber Akgün'ün 23 Aralık 2014'te evinin yakınlarında keşif yapan, orada yakıt alan ve 24 Aralık saat 12.30 sıralarında iştirak iradesi içerisinde hareket eden sanıklar Nacip Göneş ve Şahin A.'nın birlikte önceden tasarladıkları şekilde sahte plakalar takılı araçla Tarabya İstinye bayırındaki çiçekçiye geldikleri anlatıldı. Mütalaada, 24 Aralık saat 12.52 sıralarına kadar burada kaldıkları, 13.01'de Akgün'ün içinde bulunduğu araca doğru ilerledikleri, Göneş'in araçtan inip maktulün aracına ilerlediği, şoför kapısının yanında durduğu ve ateş etmeye başladığı belirtildi. Mütalaanın devamında maktulün aracının yanında duran aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı, sanık Göneş'in de geldiği araca binip olay yerinden ayrıldığı ifade edildi.

SAVCI 2 SANIĞA AYRI AYRI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 5 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Mütalaada sanıklar Nacip Göneş ile Şahin A.'nın 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaada Ferhat A., Naif A. ve Şeyhmus M.'nin üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle, ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi. Savcı, sanık Serhat B.'nin 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Savcı mütalaasında son olarak tutuklu bulunan Ferhat A.'nın tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan Ferhat A., söyleyecek bir şeyinin olmadığını ifade etti. Tutuksuz sanık Şahin A. ise "Ben sadece araba verdim, başka bir suçum yok. Bu cinayete ilişkin hiçbir suçum yok" dedi. Sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ferhat A.'nın tahliyesine karar verdi. Heyet, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 24 Aralık 2014'te Sarıyer İstinye'de Ali Ekber Akgün'ün öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, sanıklar Nacip Göneş ve Şahin A. hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, sanıklar Naif A. ve Şeyhmus M. hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Sanık Serhat B. hakkında ise, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava dosyası bu davayla birleştirilen firari sanık Ferhat A. ise, daha sonra yakalanarak tutuklandı. Ferhat A.'nın ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.

Fotoğraflar: Habertürk

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