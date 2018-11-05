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Trafik magandasından akılalmaz hareketler!

E-5 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde bir maganda, otomobiliyle seyir halindeyken arkadaşının “Yap bakalım tedavi” sözüne karşılık kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Korku dolu anlar yaşatan maganda, trafikteki araçların arasında da defalarca hem “drift” yaptı hem de “makas” atarak terör estirdi. Maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı

05.11.2018 - 17:49 | Güncelleme:

İstanbul E-5 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde bir maganda otomobiliyle seyir ettiği esnada, yanında seyreden arkadaşının “Yap bakalım tedavi” sözüne karşılık camından çıkarttığı kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. Korku dolu anlar yaşatan maganda kahkaha atarak yoluna devam etti. Aynı maganda birkaç gün sonra Beylikdüzü mevkiinde yeniden ortaya çıkarak, akan trafikteki araçların arasında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Maganda hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamayıp defalarca tehlikeye attı. Saadetdere mevkiinde ise tekrar gelen maganda yine aynı hareketleri yapmayı sürdü.

 

MAKAS ATMADIK YER BIRAKMADI

Trafiğin adeta canavarı haline gelen o maganda, gece ve gündüz demeden yollarda adeta terör estirdi. Yine başka bir gün E-5 Karayolu’nda ortaya çıkan maganda, araçların arasında makas atarak ilerledi. Mutlak bir kazaya davetiye çıkartan maganda, trafiği tehlikeye düşürdüğü yetmezmiş gibi başka sürücüleri de kazaya sürükledi. Bir başka görüntüde ise aynı maganda yasak olmasına rağmen taktırdığı “dat dat” sirenini de karayolunda kullandı. Maganda tüm bu yaptıklarını kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı. 

YAKALANDI

İstanbul'da bir sürücü farklı zamanlarda trafik güvenlliğini tehlikeye düşürecek şekilde makas atarak araç kullanmış ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Tepki çeken görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında sürücü yakalanarak, gözaltına alındı. 

 

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YORUMLAR 16
  • Misafir 25 dakika önce
    5000 tl+ ödesin öyle bırakırlar
  • Misafir 35 dakika önce
    Şimdi bunun altına artık bisiklet bile vermeyeceksin
  • Misafir 37 dakika önce
    ruh hastası dolu ortalık
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