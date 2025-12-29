Trafik sigortasında 2026 yılında uygulanacak teminat tutarları belirlendi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu hak sahiplerinin uğradıkları zararların güncel ekonomik koşullara uygun şekilde tazmin edilebilmesini teminen, zorunlu trafik sigortasında uygulanan teminat tutarlarında artışa gitti.

Bu kapsamda, maddi zararlar için belirlenen teminat tutarı 300 bin TL’den 400 bin TL’ye yükseltilirken; bedeni zararlar için öngörülen teminat tutarı ise 2,7 milyon TL’den 3,6 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Belirlenen yeni teminat tutarları, yürürlükte bulunan tüm sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanacak.

Öte yandan, bazı araç gruplarında kullanım türüne göre belirlenen tarife uygulaması yeniden düzenlenmiş olup, gerçek kişi işleten adına düzenlenecek poliçelerin primlerinin belirlenmesinde, aynı araç grubunda beş araca kadar (beş dahil) özel kullanım türü, beş adedin üzerindeki araçlar için ise tüzel kullanım türü esas alınacak.