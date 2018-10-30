2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedefiyle Trafik Elektronik Denetim Sistemi kullanımının akıllı ulaşım sistemleriyle entegre şekilde yaygınlaştırılması için gelecek yıl bazı çalışmalar yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı sorumluluğunda alınacak tedbirlere, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü, RTÜK, yerel yönetimler ve ilgili sivil toplum kuruluşları katkı verecek.
Yıl boyunca yürütülecek çalışmalarla trafik denetimlerinin sayısı ve etkinliği artırılacak. Gelecek yıl 27 milyon 525 bin 638 araç ve sürücünün denetimi yapılacak. Trafik denetimlerinde kullanılmak üzere 286 araç satın alınacak.
700 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM
Trafik güvenliği konusunda 200 eğitici ve 700 bin öğrenciye eğitim verilecek, 3 kamu spotu ile 2,1 milyon afiş ve broşür hazırlanacak.
Kaza kara noktası ve sinyalize kavşak iyileştirmesi, oto korkuluk yapım ve onarımı, yatay ve düşey işaretleme çalışmaları da yıl boyunca sürdürülecek.
AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ
Bu kapsamda, 60 kaza kara noktası iyileştirmesi, 247 akıllı ulaşım sistemleri bileşenleri kurulumu yapılacak.
Akıllı ulaşım sistemleri, seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin güçlendirilmesi, mevcut yol kapasitelerinin optimum kullanımı, mobilitenin artırılması, enerji verimliliği sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen, kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişiyle izleme, ölçme, analiz ve kontrol içeren sistemleri kapsıyor.
Söz konusu sistemler, ücretlendirme sistemleri, park sistemleri, trafik kontrolü, trafik planlama ve akışın optimizasyonu, sürüş güvenliği gibi alanlarda kullanılıyor.
Gelecek yıl ayrıca 300 kilometre haberleşme altyapısı tesisi, 750 kilometre sarsma bandı uygulaması, 5 bin noktada ulaşım etütleri, 2 bin 500 kilometre oto korkuluk yapımı ve onarımı, 30 milyon metrekare yatay, 162 bin metrekare düşey işaretleme gerçekleştirilecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.