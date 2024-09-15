Trafikte kavga: Otobüs şoförü, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı
Hatay'da trafikte otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında bıçaklı kavga çıktı. Otobüs şoförünün bıçak çekip otomobil sürücüsünün üstüne yürüdüğü anlar kamerayla görüntülendi.
Giriş: 15.09.2024 - 10:13 Güncelleme: 15.09.2024 - 10:25
Antakya - Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde seyir halindeki otobüsün şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada otobüs şoförü, araç sürücüsüne bıçak çekti.
Kavga araya giren vatandaşlar tarafından sonlandırıldı.
Korku dolu anlar ise kameraya yansıdı.
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