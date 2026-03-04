Canlı
        Trafikteki dehşete 180 bin lira ceza!

        Trafikteki dehşete 180 bin lira ceza!

        Gaziantep'te trafikte tartıştığı kişinin otomobilinin camını yumruklayan sürücüye 180 bin TL ceza kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 12:49
        Trafikteki dehşete 180 bin lira ceza!
        Gaziantep'te aracından inip tartıştığı sürücünün otomobilinin camına yumruk atan sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi.

        DHA'da yer alan habere göre saldırı anları, sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sanal medyada yayılan görüntülerin ardından harekete geçti. Saldırı amaçlı aracından inen sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı ve 60 gün sürücü belgesine el konulup, aracı trafikten menedildi.

        İsmi açıklanmayan sürücünün aracından inip, tartıştığı kişinin aracının camına yumruk atması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Aşırı hava olayları normalleşti; 1 yıl kuraklık, 1 yıl sel

        Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Güray Doğan, iklim değişikliği ile birlikte aşırı hava olaylarının arttığını belirterek, "1 sene kurak, 1 sene aşırı yağışlı dönemler artık normalleşti. Ciddi kuraklık dönemleri toprağın geçirgenliğini azalttı. Su toprağa işlemedi...
