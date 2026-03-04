Trafikteki dehşete 180 bin lira ceza!
Gaziantep'te trafikte tartıştığı kişinin otomobilinin camını yumruklayan sürücüye 180 bin TL ceza kesildi
04.03.2026
Gaziantep'te aracından inip tartıştığı sürücünün otomobilinin camına yumruk atan sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi.
DHA'da yer alan habere göre saldırı anları, sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sanal medyada yayılan görüntülerin ardından harekete geçti. Saldırı amaçlı aracından inen sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı ve 60 gün sürücü belgesine el konulup, aracı trafikten menedildi.
İsmi açıklanmayan sürücünün aracından inip, tartıştığı kişinin aracının camına yumruk atması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
