Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş attığı bir tweet'le ayağını trokonya balığının soktuğunu ve çok acı çektiğini söyledi. Prof. Demirtaş, ayrıca denize girenlere bu tarz olaylara karşı ayaklarına plastik bir koruyucu giyerek denize girmelerini tavsiye etti. Peki, Trakonya balığı nedir? Trakonya balığı zehirli mi? İşte detaylar...

— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) July 20, 2021

TRAKONYA BALIĞI NEDİR?

Trakonya, halk arasında Çarpan balığı Akdeniz, Marmara ve Ege denizlerinde yaşayan zehirli balık türüdür. Türkiye sularında çok fazla görülen bu balık türü bazı insanların dokunması ve teması halinde kalp krizi geçirmesine sebep olup ölümüne yol açabilecek derece toksin zehir salgılamaktadır.

En sığ sahillerden 150 metre derinliğe kadar dağılım gösterirler. Genel olarak yazın sığ yerlere, kışınsa derinlere çekilirler. Sahillere yaklaştıkları dönem, deniz faaliyetlerinin yoğun olduğu yaz dönemine rastladığından yüzücüler, dalıcılar ve balıkçılar için tehlike yaratırlar.

TRAKONYA BALIĞI ZEHİRLİ Mİ?

Trakonya balığının eti balığın zehir salgılaması ve balıkçılıkta yakalanması halinde risk arzetmesi nedeniyle tüketilmemekte ve ticari bir değer taşımamaktadır. Balık ölse bile zehiri halen aktif olup tehlike devam etmektedir.