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        Traktörün altında kalan sürücü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 09:26 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:26
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        Traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Fethiye-Göcek karayolunda Kadir Kızıldere idaresindeki römorkunda hafriyat yüklü traktör, Yanıklar Mahallesi Katrancı Koyu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        Traktörün altında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan 46 yaşındaki Kadir Kızıldere kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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        #kaz
        #Traktör kazası
        #Muğla Fethiye
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