Göçmen kuşların enerji nakil hatlarından olumsuz etkilenmemesi için çeşitli projeler yürüttüklerini belirten Ergin, şunları kaydetti: "2020 yılından bu yana 1000'in üzerinde platformu, leylek popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere kurduk. Bu süreçte muhtarlarımızın bildirdiği noktalar, arıza ekiplerimizin tespitleri ve çağrı merkezimize iletilen talepleri değerlendiriyoruz. Sadece platform kurmakla kalmıyor, her yıl bu yuvaların bakım ve onarımını da gerçekleştiriyoruz. Dron ve sepetli araçlarla yuvaları kontrol ediyor, temizlik ve onarım ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yapılan çalışmalar sonucunda oldukça olumlu geri dönüşler aldık."