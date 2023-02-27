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Haberler İş-Yaşam Trakya'dan geçen ay 293,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı
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Trakya'dan geçen ay 293.4 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü ocak ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre Trakya'dan 293,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Trakya'dan geçen ay 293,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı
AA

Trakya'dan ocak ayında 293,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü ocak ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin ocak ayı ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Edirne'de ihracat bu yılın ocak ayında 2022'nin aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 7 milyon dolar, Tekirdağ'da yüzde 12,9 artarak 260,7 milyon dolar, Kırklareli'nde ise yüzde 16,9 artarak 25,7 milyon dolar oldu.

Ocak ayında Edirne ve Kırklareli'nde ithalat artarken Tekirdağ'da ise azaldı.

Edirne'de ocak ayında ithalat yüzde 508,5 artarak 10,9 milyon dolar, Kırklareli'nde yüzde 272,7 artarak 29,4 milyon dolar oldu.

Tekirdağ'da ise ocak ayında ithalat yüzde 18,3 azalarak 199,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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