İktisadi Mali Destek programında başarılı bulunan projelerin tamamı Tekirdağ'dan gelirken, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek programında başarılı olan projelerin 4 tanesi Tekirdağ, 8 tanesi Kırklareli ve 9 tanesi de Edirne'den geldi.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, mali kaynağın, bölgede faaliyet gösteren işletmeler, kurum ve kuruşlardan gelecek başarılı projelere hibe olarak aktarıldığını belirtti.

Şahin, kurum olarak bölgeye verdikleri desteğin yenilikçi ve katma değerli ürün geliştirecek projelere olduğunu aktararak, "Geçtiğimiz yıllardan bugüne yaklaşık 78 milyon liralık bir tutarı yapılan sözleşmeler ile yararlanıcılara hibe olarak aktarmaya devam ediyoruz. Ajansın sağladığı bu hibelerle yararlanıcıların projeler kapsamında harcadıkları eş finansman rakamları ile bölgede 120 milyon liranın üzerinde bir kaynak hayata geçirilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Destek almaya hak kazanan projelerin Trakya’nın önemli turizm bölgelerindeki altyapının gelişmesine katkıda bulunacağını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu yıl açtığımız destek programlarında geçen yıllarda olduğu gibi özel sektör projelerinde Tekirdağ'ın bariz bir ağırlığı oldu. Özel sektör projelerinde yenilikçi ve katma değer oluşturan projelere öncelik verdik. Bölgede mevcut üretimlerinde farklılaşmaya giderek katma değer oluşturan, bölgesel markalar ortaya çıkaran, üretimde işbirliklerini geliştiren, temiz üretime dönük projeler temel önceliklerimiz arasında yer aldı. Kamu kurumlarına dönük programımız olan küçük ölçekli altyapı programımız kapsamında başarılı bulunan projelerden 10 tanesi doğrudan turizmle ilgili oldu. Bu doğrultuda hazırlanan kapsamlı raporlar sonrası kaynakların daha etkili kullanılmasını sağlamak amacı ile turizm sektörüne bu yıl çıktığımız Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek programında da öncelik verdik."

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