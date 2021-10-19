Tramvay ile panelvan araç çarpıştı! 0:00 / 0:00

AA

Olayda panelvanın şoförü Mustafa Sönmez, tramvay yolundan geçmeye çalışırken Bağcılar yönüne giden tramvayla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan, tramvay hattındaki elektrik direğine vurdu.

AA'da yer alan habere göre haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvayın sürücüsü kapıları açarak yolcuları tahliye ederken, itfaiye ekipleri de tramvay hattındaki elektrik akımını kesti.

Kazada, tramvay ve panelvanda hasar oluştu. Panelvanın olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Kaza nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılıyor.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.