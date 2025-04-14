Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları sona erdi

Antalya’nın Kemer ilçesi dağ, gravel ve e-bike bisikleti tutkunlarını bir araya getirdi. ‘Bisikletin Kalbi Kemer’de Atıyor’ sloganı ile Kemer Belediyesi ana sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda sporcular, Toros Dağları’nın benzersiz doğasında pedal bastı. 4 gün 4 etaptaki yarışlar, 200 kilometrelik parkurda gerçekleşti. Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları’na Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kolombiya, Belarus ve Polonya’dan yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Genel klasmanda 8:19:54,6’lık derece elde eden Gökhan Uzuntaş, kürsünün zirvesinde yer aldı. İkinci 8:37:02,5’ik derecesiyle Rus sporcu Ivan Inozemtsev, üçüncü 8:54:53,6’lık derecesiyle Rus sporcu Roman Zhakhovskii oldu.

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DAĞ BİSİKLETİ ŞEHRE İNDİ Organizasyonda start, 10 Nisan Perşembe günü Kemer şehir merkezinden verildi. 20 kilometrelik sıralama etabında sporcular, Olbia Parkı’ndan başlayarak Kemer’in eşsiz sahili boyunca pedal çevirdi. Şehir içi, orman, Ayışığı Koyu ve Kemer Marina’nın içinden geçen sporcular, şehre bisiklet heyecanını yaşattı. AKDENİZ SAHİLİNDEN TOROSLARA Yarışın ilk gününde Kemer merkezden başlayan yarışta sırasıyla Kuzdere Kesme Boğazı Kanyonu, Gedelme, Ovacık, Gölcük Yaylaları geçilerek yörüklere konuk olundu. Sporcular Toros Dağları manzaraları eşliğinde 60 kilometre yol kat etti. SEDİR ORMANLARINDAN OVACIK YAYLASINA Bisikletçiler yarışın ikinci günü Gedelme Yaylasından yarışa başlayıp, Ovacık, Örencik, Yarbaşçandır, Kökez, Katranbaşı ve Söğütcuması Yaylalarından geçti. Sedir ormanları içerisinden Ovacık Yaylasına ulaşan sporcular, 60 kilometrelik etapta birbiriyle kıyasıya mücadele verdi.

TAHTALI DAĞI MANZARALI FİNİŞ Yarışın son gününde Ovacık Yaylasından start verildi. Kemer’in eşsiz güzelliğe sahip Tahtalı Dağı manzarası eşliğinde, Çukur Yayla, Üçoluk ve Belenyayla’dan geçen sporcular, Kuzdere’de 60 kilometre sonunda bitiş çizgisine ulaştı. Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kemer Belediyesi, Kemer Tanıtım Vakfı, Kemer Otelciler Birliği, Kemer İş İnsanları Derneği, Kemer Turizm Komitesi destekleri, Yaşam Hastaneleri, Aslı Bisiklet, SRAM, Mucoff Türkiye ve Red Bull Türkiye sponsorluğunda gerçekleşti. REKLAM DAĞ BİSİKLETİNDE (MTB) GÖKHAN UZUNTAŞ ZİRVEDE YER ALDI 1- Gökhan Uzuntaş (8:19:54,6) (Türkiye)2- Ivan Inozemtsev (8:37:02,5) (Rusya)3- Roman Zhakhovskii (8:54:53,6) (Rusya) GRAVELDE AHMET KARAOĞLAN LİDER 1- Ahmet Karaoğlan (8:35:28,6) (Türkiye)2- Daria Pravilova (8:50:30,4) (Rusya)3- Vitaly Skorobogatov 8:54:08,6 (Rusya) E-MTB’DE EFRAHİM ÖZCAN BİRİNCİ 1- Efrahim Özcan (9:14:41,9) (Türkiye)2- Mert Alta (10:00:30,7) (Türkiye)