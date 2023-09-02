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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar - Futbol Haberleri

        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar

        Dünya futbolunda yoğun bir transfer dönemi yaşanırken, Avrupa'dan birçok yıldız ise henüz bir takıma transfer olmadı. Bonservisleri elinde olan yıldızlara ilgi büyük...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:58
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        1

        David de Gea

        Kaleci

        2

        Jesse Lingard

        On Numara

        3

        Alfredo Morelos

        Santrafor

        4

        Roberto Pereyra

        Merkez orta saha

        5

        Xeka

        Merkez orta saha

        6

        Oussama Idrissi

        Sol Kanat

        7

        Eden Hazard

        Sol Kanat

        8

        Anwar El Ghazi

        Sağ Kanat

        9

        Jean-Philippe Gbamin

        Önlibero

        10

        Axel Tuanzebe

        Stoper

        11

        Sergio Ramos

        Stoper

        12

        Yairo Moreno

        Sol Bek

        13

        Santi Mina

        Santrafor

        14

        Reggie Cannon

        Sağ Bek

        15

        Moussa Marega

        Santrafor

        16

        Achraf Bencharki

        Sol Kanat

        17

        Mounir Chouiar

        Sol Kanat

        18

        Álvaro Aguado

        Merkez orta saha

        19

        Papu Gómez

        Sol Kanat

        20

        Roberto Soriano

        On Numara

        21

        Tanguy Coulibaly

        Sağ Kanat

        22

        Yann M'Vila

        Önlibero

        23

        Kasper Schmeichel

        Kaleci

        24

        André Ayew

        Sol Kanat

        25

        Stevan Jovetic

        Santrafor

        26

        Karim Bellarabi

        Sağ Kanat

        27

        Aleix Vidal

        Sağ Kanat

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