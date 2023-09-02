Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar
Dünya futbolunda yoğun bir transfer dönemi yaşanırken, Avrupa'dan birçok yıldız ise henüz bir takıma transfer olmadı. Bonservisleri elinde olan yıldızlara ilgi büyük...
David de Gea
Kaleci
Jesse Lingard
On Numara
Alfredo Morelos
Santrafor
Roberto Pereyra
Merkez orta saha
Xeka
Merkez orta saha
Oussama Idrissi
Sol Kanat
Eden Hazard
Sol Kanat
Anwar El Ghazi
Sağ Kanat
Jean-Philippe Gbamin
Önlibero
Axel Tuanzebe
Stoper
Sergio Ramos
Stoper
Yairo Moreno
Sol Bek
Santi Mina
Santrafor
Reggie Cannon
Sağ Bek
Moussa Marega
Santrafor
Achraf Bencharki
Sol Kanat
Mounir Chouiar
Sol Kanat
Álvaro Aguado
Merkez orta saha
Papu Gómez
Sol Kanat
Roberto Soriano
On Numara
Tanguy Coulibaly
Sağ Kanat
Yann M'Vila
Önlibero
Kasper Schmeichel
Kaleci
André Ayew
Sol Kanat