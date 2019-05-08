Milyonlarca Müslüman, Allahı'ın farz kıldığı Ramazan orucunu tutmaya devam ediyor. Orucunun bozulmasını istemeyen vatandaşların birçok konu hakkında merak ettikleri var. Traş olmak da bu araştırmaların içinde yer alıyor. Peki, Ramazan ayında oruçlu iken traş olmak orucu bozar mı? İşte tüm detayları ile cevabı...

TRAŞ OLMAK ORUCU BOZAR MI*

Traş olmanın dışında kaş almak, bıyık ve tüyleri almak, koltuk altı ve etek tıraşı olmak, ağda yapmak, pedikür, manikür gibi temizlikler orucu bozar mı gibi sorular gelmekte. Esasında bu tür fiilleri iftardan sonra yapmak daha doğrudur. Çünkü bu işlemlerden sonra banyo yapmak isterseniz -ki banyo yapmak da orucu bozmaz- banyoda boğazınıza su kaçabilir. Bu temizliklerin hiç biri orucu bozmaz. Kaş almak, bıyık ve tüyleri almak, koltuk altı ve etek tıraşı olmak, ağda yapmak, pedikür, manikür gibi temizlikler orucu bozmaz.