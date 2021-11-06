ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nin açılış gecesi, faciaya sahne oldu. Binlerce kişinin akın ettiği dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'un konserinde izdiham meydana geldi.

TRAVIS SCOTT KONSERİNDE FACİA

ABD'de düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nin açılış gecesinde Travis Scott konseri sırasında yaşanan izdihamda insanlar ezildi. Olaylar sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı ve en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

TRAVIS SCOTT KİMDİR?

Dünyaca ünlü isimler Rihanna ve Kylie Jenner ile birliktelikleri ile son dönemlerde sıkça gündeme gelen rapçi Travis Scott, 1992 yılında Amerika, Teksas’ta dünyaya gelmiştir.

Kylie Jenner ile birlikteliğinden 1 Şubat 2018 doğumlu Stormi Webster isminde bir kızı vardır. Yaşantısını Los Angeles’ta sürdürmektedir.

6 yaşına kadar büyükannesi tarafından yetiştirilmiş, ardından babasının yanında yaşamaya başlamıştır. İlk yıllarında Chris Holloway ile birlikte müzik hayatına adım atmış, Mezunlar isimli bir ikili grup ile müzik dünyasına giriş yapmıştır.

Elkins Lisesi ardından, Teksas Üniversitesinden mezun olmuştur.