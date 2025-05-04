Trendyol 1. Lig'de tüm dengeler değişti: Gençlerbirliği avantajı kaptı, Karagümrük fırsat tepti!

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta heyecanı, aynı anda başlayan 10 maçla yaşandı.

Son haftaya girilirken Gençlerbirliği, Süper Lig yolunda müthiş bir avantaj yakalarken, bir diğer Ankara ekibi Ankaragücü ateş hattından çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI

1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 39. dakikada Daniel Popa attı.

Gençlerbirliği, bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük'ün de kaybetmesiyle ligde ikinci sıraya yükseldi. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, ligde 65 puana yükseldi. Sakaryaspor, 48 puanda kaldı. REKLAM GELECEK HAFTA RAKİP MALATYA Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği'nin gelecek haftaki rakibi Yeni Malatyaspor'un ligde puanı bulunmuyor. Cezalar nedeniyle -21 puanda olan Yeni Malatyaspor'un ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşmişti. Sakaryaspor, gelecek hafta sahasında Erokspor'u konuk edecek.

ANKARAGÜCÜ DERİN BİR NEFES ALDI Kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü, deplasmanda bir diğer Ankara temsilcisi Keçiörengücü'nü 3-2 ile geçti. Küme hattındaki rakibi Manisa FK, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalınca Mustafa Kaplan'ın öğrencileri averajla 16. basamağa yükseldi. Ankaragücü son hafta Amed SK ile sahasında karşı karşıya gelecek.

ŞANLIURFASPOR VEDA ETTİ Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ardından lige veda eden üçüncü ekip Şanlıurfaspor oldu. Ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyabilmek için mutlak 3 puana ihtiyaç duyan Şanlıurfaspor, deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu ve küme düştü.