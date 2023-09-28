Trendyol 1. Ligde "gençlere yer yok"

Trendyol 1. Lig takımları, sezonun ilk 6 haftasında 21 yaş altındaki genç futbolculara çok şans vermedi.

Ligde mücadele eden 19 takımdan transfer yasağı olan 3'ü hariç 16'sı, birinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına toplamda 252 futbolcu kattı.

Statü gereği 8 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalayabilen kulüpler, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ile Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcuyu da alabildi.

1. Lig kulüplerinden 16'sı, yaz transfer döneminde 157'si Türk, 95'i ise yabancı olmak üzere toplamda 252 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Altay, Bitexen Giresunspor ve Erzurumspor FK ise yasakları bulunmasından dolayı transfer yapamadı.

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Takımlardan transfer yasağı nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayanlar haricindekiler, 21 yaş altındaki futbolculara çok fazla süre vermemesi dikkati çekti.

TRANSFERLER

Trendyol 1. Lig ekipleri arasında en fazla transferi 24 oyuncuyla Tuzlaspor yaptı. Bu kulübü, 21 transferle Ümraniyespor takip etti.

En az transfer ise 9 oyuncuyla Bodrum FK'nin oldu.

Ligdeki takımların transfer sayıları şöyle:

Takım Yerli Yabancı Toplam Tuzlaspor 15 9 24 Ümraniyespor 13 8 21 Bandırmaspor 12 7 19 Çorum FK 13 6 19 Göztepe 11 7 18 Kocaelispor 11 7 18 Sakaryaspor 13 5 18 Gençlerbirliği 12 6 18 Adanaspor 9 9 18 Şanlıurfaspor 7 9 16 Ankara Keçiörengücü 12 3 15 Manisa FK 10 4 14 Eyüpspor 6 7 13 Boluspor 9 3 12 Bodrum FK 4 5 9

ALTYAPIDAN OYUNCU GELMEDİ

Ligin geride kalan 6 haftasında takımlarda süre bulan altyapıdan çıkan 21 yaş altı futbolcu sayısı 6 oldu.

Transfer yasağı olmayan 16 takım, ilk 6 haftada 28'i yerli, 16'sı yabancı olmak üzere toplamda 44 genç oyuncuya en az 1 dakika süre verdi. 21 yaş altındaki bu oyunculardan 6'sı forma giydiği takımın altyapısından yetişmesi dikkati çekti.

Tuzlaspor, Ümraniyespor, Teksüt Bandırmaspor, Göztepe, Manisa FK ve Boluspor, ilk 6 haftada altyapısından çıkan birer 21 yaş altı oyuncu oynattı.

EN FAZLA GENÇ BODRUM FK'DE OYNADI

21 yaş altındaki futbolculara en fazla şans veren takım, 7 oyuncuyla Bodrum FK oldu.

En az transfer yapan takım konumundaki Bodrum FK, 21 yaş altındaki Gökdeniz Bayrakdar, Haqi Osman, Pedro Brazao, Halil İbrahim Sevinç, Adem Metin Türk, Musah Muhammed, Bahri Can Tosun'a görev verdi.

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Bodrum FK'yi 5 oyuncuyla Adanaspor, dörder futbolcuyla Tuzlaspor, Göztepe ve Ankara Keçiörengücü izledi.

Sakaryaspor ise hiç 21 yaş altı futbolcu oynatmayarak gençlere en az şans tanıyan takımın konumunda. Bu takımı bir genç oyuncuyla Eyüpspor, ikişer 21 yaş altı oyuncuyla Manisa FK, Astor Enerji Şanlıurfaspor, Kocaelispor ve Bandırmaspor takip etti.

TRANSFER YASAKLARI GENÇ OYUNCUYA MECBUR BIRAKTI

Yasak nedeniyle transfer yapamayan 3 takım, neredeyse 16 takımın yarısı kadar 21 yaş altı futbolcu oynattı.

Kadrosuna yeni futbolcu katamayan takımlardan Bitexen Giresunspor 13, Altay 9, Erzurumspor FK ise 4 genç oyuncuya forma verdi.

Giresun ve İzmir temsilcileri, altyapısından çıkardığı altışar oyuncuyu ilk 6 haftada görevlendirdi. Erzurum temsilcisi ise 3 altyapı oyuncusuna şans tanıdı.