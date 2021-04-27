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Trendyol Büyük Bahar Kampanyası nedir, ne zaman? Trendyol Büyük Bahar Kampanyası indirimleri neler?

Trendyol Büyük Bahar Kampanyası için heyecan dorukta. Aalışveriş severler tarafından merak konusu olan kampanyanın içeriğinde dair detayları bir araya getirdik. Peki,Trendyol Büyük Bahar Kampanyası nedir ve ne zaman yapılacak? İşte Trendyol Büyük Bahar Kampanyası indirim günleri...

Trendyol Büyük Bahar Kampanyası nedir, ne zaman? Trendyol Büyük Bahar Kampanyası indirimleri neler?

Trendyol, 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde Trendyol Büyük Bahar Kampanyası ile yüz binlerce üründe yüzde 70'e varan indirimler sunuyor.

YÜZDE 70'E VARAN İNDİRİMLER...

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü'ne kısa bir süre kala annesini ve annesi kadar sevdiklerini sürpriz bir hediyeyle mutlu etmek isteyenler için de binlerce seçenek Büyük Bahar Kampanyası'nda yerini aldı.

Trendyol, kampanya kapsamında yeni sezonun şık parçalarını, kozmetikten parfüme, küçük ev aletlerinden takı ve aksesuara, cep telefonundan robot süpürgeye kadar farklı seçenekleri uygun fiyatlarla sunuyor.

Büyük Bahar Kampanyası'nda giyimde yüzde 50, aksesuarda yüzde 70, saat ve gözlükte yüzde 30, kozmetikte yüzde 25, ayakkabıda yüzde 35, elektronikte yüzde 7'ye varan fırsatlar Trendyol müşterilerini bekliyor.

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