Trendyol ‘Efsane Günler’ ile geçen ay 60 milyon ürün sattı - Haberler

Bir ayda 60 milyon ürün sattı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

E-ticaret platformu Trendyol, “Süper İndirim Günleri” ve “Efsane Günler” kampanyalarının düzenlendiği Kasım 2020 sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Trendyol tedarikçileri, kasım ayında Türkiye’nin dört bir yanına 60 milyon ürün satışı gerçekleştirdi, kasım ayı boyunca 5 milyon çeşit ürün Trendyol’da indirimli fiyatlarla müşterilere sunuldu.

Trendyol tedarikçilerinin satışlarında ise geçen yılın aynı dönemine göre, bu yılın kasım ayında yüzde 158 büyüme gerçekleşti.

ANLIK 1.8 MİLYON MÜŞTERİ

Kasım ayında 1.5 milyar ziyaretçi sayısı ile kendi rekorunu kıran Trendyol’un aktif kullanıcı sayısı da 25 milyona ulaştı. Kampanyanın son günü olan cuma akşamında ise anlık olarak 1.85 milyon Trendyol müşterisi platformda buluştu.

Geçen ay boyunca platformda en fazla satılan ürün grubu 1 milyonun üzerindeki rakamla sweatshirt olurken, onu 150 binin üzerindeki satış rakamıyla bebek bezi ve 55 bini geçen rakamla da robot süpürge izledi.

Trendyol kasım ayı kampanyalarına en yoğun ilgiyi İstanbul, Ankara, İzmir’in ardından Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya ve Gaziantep gösterdi. Tüm Türkiye’deki Trendyol tedarikçileri arasında en çok sipariş alan iller ise üç büyük ilin ardından Denizli, Aydın ve Kocaeli oldu.