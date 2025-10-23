Habertürk
        Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 14:21 Güncelleme: 23.10.2025 - 14:21
        Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı!
        Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın, 25 Ekim Cumartesi, 26 Ekim Pazar ve 27 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamayla bu hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de duyuruldu.

        Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

        Yarın

        20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor: Yasin Kol

        25 Ekim Cumartesi

        17.00 Kocaelispor - Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

        20.00 Trabzonspor - Eyüpspor: Zorbay Küçük

        26 Ekim Pazar

        14.30 Antalyaspor - RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

        17.00 Galatasaray - Göztepe: Oğuzhan Çakır

        17.00 Gençlerbirliği - Konyaspor: Halil Umut Meler

        20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

        27 Ekim Pazartesi

        20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

        20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

