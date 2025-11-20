Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde namağlüp durumda bulunuyor. 28 puanla lider Galatasaray’ın bir adım arkasında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, Kadıköy’de oynanacak derbi öncesinde bu maçtan mutlaka üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Rizespor – Fenerbahçe karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?