Rizespor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'a konuk oluyor. Domenico Tedesco yönetiminde ligde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik alan sarı lacivertliler henüz mağlübiyet görmedi. 28 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanacak kritik derbi öncesinde üç puanı hanesine yazdırmanın peşinde! Peki, Rizespor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde namağlüp durumda bulunuyor. 28 puanla lider Galatasaray’ın bir adım arkasında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, Kadıköy’de oynanacak derbi öncesinde bu maçtan mutlaka üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Rizespor – Fenerbahçe karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Rizespor- Fenerbahçe maçı 23 Kasım Pazar günü 20.00'de oynanacak.
RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.