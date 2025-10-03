Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Trendyol Süper Lig: Trabzonspor- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        Trabzonspor- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 8. hafta açılışında Trabzonspor- Kayserispor'u konuk ediyor. Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlübiyeti olan bordo mavililer, 14 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Öte yandan oynadığı 7 maçta henüz galibiyeti olmayan Kayserispor, 5 beraberlik 2 mağlübiyetle 15. sırada bulunuyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla taraftarlar karşılaşmanın detaylarını araştırıypr. Peki, Trabzonspor- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 03.10.2025 - 13:48 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:48
        1

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Kayserispor ile 57. kez rakip olacak. Trabzonspor ile Kayserispor arasında geride kalan 56 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin, 33 galibiyeti karşısında Kayseri ekibi 9 galibiyet aldı. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki Trabzonspor- Kayserispor maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        2

        TRABZONSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Trabzonspor- Kayserispor maçı 3 Ekim Cuma (bu akşam) 20.00'de oynanacak.

        3

        TRABZONSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Papara Park'ta oynanacak karşılaşma beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

        Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, oulai, Folcarelli, Zubkov, Augosto, Olaigbe, Onuachu

