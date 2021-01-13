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Türkiye’de 10 yıl önce kurulan e-ticaret platformu Trendyol, araştırma kuruluşu Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından gerçekleştirilen “Trendyol’un Türkiye Ekonomisine Etkileri” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Rapor ile ilgili açıklamalarda bulunan Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, Trendyol’un milyonlarca müşterinin ihtiyaçlarını karşıladığı bir e-ticaret platformu olmanın yanısıra, işletmelerin ticaretlerini dijitalde sürdürdüğü büyük bir pazaryeri olduğunu belirterek, "Pandemi döneminde, platformumuzda satış yapan işletmelerin ve ihtiyaçlarını karşılayan müşterilerin artmasıyla Türkiye ekonomisine pozitif etkimiz daha da arttı. 2020’de büyük çoğunluğu KOBİ olan 98 bin işletmemiz ve 1.1 milyon bireysel satıcımız platformumuz üzerinden 347 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi" dedi.

‘2023’TE İSTİHDAM ETKİSİ 2.4 MİLYONA ULAŞACAK’

Mutlu, şunları söyledi:

“Platformumuzda yer alan 98 bin satıcının 97 bini mikro işletme ve KOBİ, 1.205’i ise büyük işletmeler. Satıcılarımız Trendyol’dan gelen siparişleri karşılamak için 360 bin kişiyi istihdam ediyor. Bununla birlikte platformumuzda gerçekleşen satışlar ürün imalatı, kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri ve dijital pazarlama gibi birçok sektörü harekete geçiriyor. Trendyol bu yolla 708 bin kişilik dolaylı istihdam sağlıyor. 98 bin satıcımız ve bu dolaylı istihdam ile birlikte Türkiye ekonomisine toplam 1.1 milyon kişilik ek istihdam katkısı yapıyoruz. PAL, istihdam etkimizin 2023’te 2.4 milyon kişiye ulaşmasını öngörüyor.”

SATICILARIN YÜZDE 90’I CİROSUNU, YÜZDE 82’Sİ İSTİHDAMINI ARTIRDI

Araştırma kapsamında yapılan satıcı anketlerinden çıkan sonuçları da paylaşan Mutlu, Trendyol ile çalışmaya başladıktan sonra satıcıların yüzde 90'ının cirosunu, yüzde 82'sinin istihdamını artırdığını belirtti.

Mutlu, şöyle devam etti: "Anket sonucuna göre satıcılarımızın yüzde 87'si genel performansının olumlu etkilendiğini, yüzde 80'i tüketicisini ve pazarını daha iyi tanıdığını, yüzde 77'si müşteri deneyimini iyileştirecek aksiyonlar aldığını belirtiyor. Ayrıca Trendyol sayesinde Covid-19 etkisini de sınırlı hissettiğini belirten satıcı oranı da yüzde 77.”

YÜZDE 98’İ YERLİ ŞİRKETLER

Demet Mutlu,“Trendyol olarak yerli üretime çok önem veriyoruz. Satıcılarımızın yüzde 98'i yerli şirketlerden oluşuyor. Platformumuz üzerinden satılan ürünlerin yüzde 72'si Türkiye'de üretiliyor. 14 bin satıcı bizimle çalışmaya başladıktan sonra yeni bir ürünü Türkiye'de üretti veya ürettirdi. Türk markalarının ve ürünlerinin global pazarlarda daha fazla yer alması ve e-ihracat önceliklerimiz arasında ve e-ihracat yapan işletme sayısını artırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Özellikle Anadolu illerinin pazaryerlerinden her geçen gün daha fazla faydalandığına dikkat çeken Mutlu, “2020’de üç büyük il dışındaki satıcı sayımız 42 bine ulaştı ve bu satıcılarımızın yüzde 93’ü Trendyol sayesinde yeni müşteri gruplarına ulaştıklarını ifade ediyorlar” dedi.

‘PANDEMİDE 17 BİN KADIN GİRİŞİMCİYİ E-TİCARET İLE TANIŞTIRDIK’

Kadınları ekonomide öne çıkarmanın sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Demet Mutlu, şöyle konuştu:

“Trendyol ekibinin yüzde 42'si kadınlardan oluşurken satıcılarımızda bu oran yüzde 54. Bu rakamlar yüzde 31 olan Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Satıcılarımızda 600 bin kadın çalışıyor ve 194 bini Trendyol süreçleriyle ilgili işler yapıyor. Trendyol’da satıcıların yüzde 25’i kadınlardan oluşuyor, Türkiye'de ise kadın işverenlerin oranı sadece yüzde 10. Trendyol olarak kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri için teknoloji, pazarlama, finansman ve eğitim gücümüzle onlara destek oluyoruz. Pandemi dönemiyle birlikte 17 bin kadın girişimci platformumuzda satışa başladı.

Ayrıca Trendyol’un ikinci el platformu Dolap’taki 1.1 milyon satıcıdan yaklaşık 400 bini ev hanımı ve Dolap üzerinden kullanmadıkları eşyaları satarak ev ekonomisine destek oluyorlar.”

‘TÜRKİYE’YE 335 MİLYON DOLAR DIŞ YATIRIM GETİRDİK’

Küresel rekabette öne çıkmak için Türkiye'nin kendi teknolojisini üretmesi gerektiğinin altını çizen Mutlu, bu kapsamda Trendyol olarak, operasyonel giderler içinde Ar-Ge'ye yüzde 28 pay ayırdıklarını söyledi.

Mutlu, “Trendyol olarak Türkiye’ye bugüne kadar 335 milyon dolar dış yatırım getirdik. Bu yatırımları dijital ekosistemin gelişmesi için kullandık ve kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

‘AKTİF MÜŞTERİ SAYIMIZ 19 MİLYONU GEÇTİ’

Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, şöyle konuştu:

“Trendyol’da moda, elektronik, ev ve mobilya, market, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride 30 milyondan fazla ürün çeşidi bulunuyor. Platformumuzda 2019 yılı içinde en az bir alışveriş yapan, yani aktif müşteri sayısı 9.2 milyon iken, 2020’de bu sayı 19.3 milyona ulaştı. 2020’nin son çeyreğinde günde ortalama 1.1 milyon paketi müşterilerimize ulaştırdık.”