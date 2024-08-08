A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, grup aşamasında mağlup olduğu İtalya’yı eleyerek finale kalma hesapları yapıyor. TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden Türkiye İtalya voleybol maçı naklen ve şifresiz izlenebilecek. Bu kapsamda TRT 1 canlı yayın izle linki Türkiye İtalya yarı final maçını takip etmek isteyen voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri.