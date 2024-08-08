TRT 1 canlı izle ekranı: Paris 2024 Olimpiyatları Türkiye İtalya yarı final maçı TRT 1 canlı yayın izle linki
TRT 1 canlı izle ekranı Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün final için sahaya çıkıyor. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, İtalya'yı geçmesi durumunda finalde altın madalya için mücadele edecek. Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın TRT 1 ekranlarında olacak. Filenin Sultanları yarı final maçını kaçırmak istemeyen sporseverler TRT 1 izle ekranı başında bekleyişe başladı. İşte TRT 1 canlı yayın izle ekranı ile Türkiye İtalya yarı final maçı canlı yayın izle linki…
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, grup aşamasında mağlup olduğu İtalya’yı eleyerek finale kalma hesapları yapıyor. TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden Türkiye İtalya voleybol maçı naklen ve şifresiz izlenebilecek. Bu kapsamda TRT 1 canlı yayın izle linki Türkiye İtalya yarı final maçını takip etmek isteyen voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri.
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye İtalya yarı final maçı, 8 Ağustos Perşembe günü yani bu akşam oynanacak.
Heyecan dolu karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
TÜRKİYE İTALYA MAÇI TRT 1’DE!
Türkiye İtalya maçı TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
TRT 1 ekranlarından Paris 2024 Olimpiyatları’nı canlı takip edebilmek için kumanda üzerinden frekans güncelleme işleminin yapılması gerekmektedir. Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden aşağıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: 3/4
Frekans ayarı yaptıktan sonra sinyal yok hatası alan kullanıcılar ise ayrı bir yol izlemelidir. TV’de yer alan gelişmiş ayarlar kısmına gelen kullanıcılar, kanal ayarlama ekranına giriş yaparak manuel ayarlama seçeneğine gitmelidir.
Ardından ekran üzerinde bulunan Transponder ekranına gelen kullanıcılar, TRT tarafında bulunan yeni frekans bilgilerini 11794/V/30000 olarak değiştirerek bu işlemin ardından güncelleştir seçeneğini tıklanarak tamamlandı ekranına giriş yapın. Yeni frekans bilgileri girildikten sonra sinyal gücü artacağından Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı kesintisiz olarak takip edilebilir.
TRT 1 YAYIN AKIŞI | 8 AĞUSTOS PERŞEMBE
06:03 İstiklal Marşı
06:05 Şehirden Uzakta
07:00 Kalk Gidelim
09:50 Kara Ağaç Destanı
12:40 Lingo Türkiye
14:00 Gönül Dağı
17:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Brezilya-ABD" (Canlı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Set Sayısı (Canlı)
21:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Türkiye-İtalya" (Canlı)
23:15 3'Te 3
00:25 Sen Türkülerini Söyle
02:55 Gönül Dağı
05:20 Kapanış