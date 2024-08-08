Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI İZLE EKRANI: Paris 2024 Olimpiyatları Türkiye İtalya yarı final maçı TRT 1 canlı yayın izle şifresiz!

        TRT 1 canlı izle ekranı: Paris 2024 Olimpiyatları Türkiye İtalya yarı final maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

        TRT 1 canlı izle ekranı Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün final için sahaya çıkıyor. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, İtalya'yı geçmesi durumunda finalde altın madalya için mücadele edecek. Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın TRT 1 ekranlarında olacak. Filenin Sultanları yarı final maçını kaçırmak istemeyen sporseverler TRT 1 izle ekranı başında bekleyişe başladı. İşte TRT 1 canlı yayın izle ekranı ile Türkiye İtalya yarı final maçı canlı yayın izle linki…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 17:19 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, grup aşamasında mağlup olduğu İtalya’yı eleyerek finale kalma hesapları yapıyor. TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden Türkiye İtalya voleybol maçı naklen ve şifresiz izlenebilecek. Bu kapsamda TRT 1 canlı yayın izle linki Türkiye İtalya yarı final maçını takip etmek isteyen voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri.

        2

        TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye İtalya yarı final maçı, 8 Ağustos Perşembe günü yani bu akşam oynanacak.

        Heyecan dolu karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

        3

        TÜRKİYE İTALYA MAÇI TRT 1’DE!

        Türkiye İtalya maçı TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE EKRANI IÇIN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

        TRT 1 ekranlarından Paris 2024 Olimpiyatları’nı canlı takip edebilmek için kumanda üzerinden frekans güncelleme işleminin yapılması gerekmektedir. Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden aşağıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

        UYDU: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı 30000

        FEC: 3/4

        5

        Frekans ayarı yaptıktan sonra sinyal yok hatası alan kullanıcılar ise ayrı bir yol izlemelidir. TV’de yer alan gelişmiş ayarlar kısmına gelen kullanıcılar, kanal ayarlama ekranına giriş yaparak manuel ayarlama seçeneğine gitmelidir.

        Ardından ekran üzerinde bulunan Transponder ekranına gelen kullanıcılar, TRT tarafında bulunan yeni frekans bilgilerini 11794/V/30000 olarak değiştirerek bu işlemin ardından güncelleştir seçeneğini tıklanarak tamamlandı ekranına giriş yapın. Yeni frekans bilgileri girildikten sonra sinyal gücü artacağından Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı kesintisiz olarak takip edilebilir.

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI | 8 AĞUSTOS PERŞEMBE

        06:03 İstiklal Marşı

        06:05 Şehirden Uzakta

        07:00 Kalk Gidelim

        09:50 Kara Ağaç Destanı

        12:40 Lingo Türkiye

        14:00 Gönül Dağı

        17:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Brezilya-ABD" (Canlı)

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Set Sayısı (Canlı)

        21:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Türkiye-İtalya" (Canlı)

        23:15 3'Te 3

        00:25 Sen Türkülerini Söyle

        02:55 Gönül Dağı

        05:20 Kapanış

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi