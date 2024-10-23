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        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ HD (GS Avrupa Ligi maçı izle) | TRT 1 canlı yayın ekranı ile Galatasaray - Elfsborg maçı izle!

        TRT 1 canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Elfsborg maçı canlı izle

        TRT 1 canlı izle ekranı GS Avrupa Ligi maçı için araştırılmaya başlandı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İsveç temsilcisi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Elfsborg maçı canlı yayın TRT 1 üzerinden takip edilecek. GS Avrupa Ligi maçı TRT 1 izle ekranı ile şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki ile Galatasaray - Elfsborg maçı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 09:01 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:02
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında sahasında İsveç ekiplerinden Elfsborg ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray - Elfsborg maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. GS Avrupa Ligi maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Bu noktada 23 Ekim TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile Galatasaray - Elfsborg maçı maçı izle!

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        GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray - Elfsborg UEFA Avrupa Ligi maçı, 23 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da başlayacak.

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        GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.

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        GS UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıdaki link aracılığıyla Galatasaray - Elfsborg maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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        23 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        08.55 Kod Adı Kırlangıç

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Gönül Dağı

        16.40 İddiaların Aksine

        16.45 Ana Haber

        17.30 Galatasaray-Elfsborg | UEFA Avrupa Ligi Maçı

        19.45 Atalanta-Celtic | UEFA Şampiyonlar Ligi

        22.00 Young Boys-Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı

        00.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        03.20 Gönül Dağı

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        TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

        TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

        Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

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        UYDU: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı 30000

        FEC: ¾

        Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

        Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

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