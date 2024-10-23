Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında sahasında İsveç ekiplerinden Elfsborg ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray - Elfsborg maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. GS Avrupa Ligi maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Bu noktada 23 Ekim TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile Galatasaray - Elfsborg maçı maçı izle!