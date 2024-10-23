TRT 1 canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Elfsborg maçı canlı izle
TRT 1 canlı izle ekranı GS Avrupa Ligi maçı için araştırılmaya başlandı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İsveç temsilcisi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Elfsborg maçı canlı yayın TRT 1 üzerinden takip edilecek. GS Avrupa Ligi maçı TRT 1 izle ekranı ile şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki ile Galatasaray - Elfsborg maçı izle…
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında sahasında İsveç ekiplerinden Elfsborg ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray - Elfsborg maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. GS Avrupa Ligi maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Bu noktada 23 Ekim TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile Galatasaray - Elfsborg maçı maçı izle!
GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Elfsborg UEFA Avrupa Ligi maçı, 23 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da başlayacak.
GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.
GS UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla Galatasaray - Elfsborg maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
23 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
08.55 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Gönül Dağı
16.40 İddiaların Aksine
16.45 Ana Haber
17.30 Galatasaray-Elfsborg | UEFA Avrupa Ligi Maçı
19.45 Atalanta-Celtic | UEFA Şampiyonlar Ligi
22.00 Young Boys-Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı
00.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03.20 Gönül Dağı
TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.
Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.