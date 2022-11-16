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TRT 1 CANLI İZLE: Türkiye İskoçya milli maçı canlı yayın!

Euro 2024 hazırlıklarına şimdiden başlayan A Milli Futbol Takımımız, kupa yolundaki ilk maçında sahasında İskoçya'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Diyarbakır'da tamamı dolu tribünlerde oynanacak zorlu mücadeleye ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • TRT 1 CANLI İZLE: Türkiye İskoçya milli maçı canlı yayın! TRT 1 milli maç canlı yayın izle!

    UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup lideri olarak adını bir üst lige yazdıramayı başaran A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 öncesindeki ilk sınavından İskoçya karşısında galibiyet arıyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Türkiye İskoçya maçının saati, yayıncı kanalı ve milli takımımızın kadrosuyla ilgili bilgiler...
  • TRT 1 CANLI İZLE: Türkiye İskoçya milli maçı canlı yayın! TRT 1 milli maç canlı yayın izle!

    TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN?

    Türkiye İskoçya maçı 16 Kasım Çarşamba (bugün) saat 20:00'de oynanacak.
  • TRT 1 CANLI İZLE: Türkiye İskoçya milli maçı canlı yayın! TRT 1 milli maç canlı yayın izle!

    TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye İskoçya maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
  • TRT 1 CANLI İZLE: Türkiye İskoçya milli maçı canlı yayın! TRT 1 milli maç canlı yayın izle!

    MİLLİ TAKIMIMIZIN EURO 2024 ELEMELERİ GRUBU

    D GRUBU: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

     

     
  • TRT 1 CANLI İZLE: Türkiye İskoçya milli maçı canlı yayın! TRT 1 milli maç canlı yayın izle!

    A Milli Takım kadrosu

    Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

     

     
  • TRT 1 CANLI İZLE: Türkiye İskoçya milli maçı canlı yayın! TRT 1 milli maç canlı yayın izle!

    Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Cenk Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Tayyip Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
  • TRT 1 CANLI İZLE: Türkiye İskoçya milli maçı canlı yayın! TRT 1 milli maç canlı yayın izle!

    Orta saha / forvet: Cengiz Ünder, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Berkay Özcan, Emirhan İlkhan, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Deniz Türüç, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Bozok

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