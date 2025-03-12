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        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS AYARI: TRT 1 frekans ayarlama bilgileri ile TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür?

        TRT 1 frekans ayarlama bilgileri ile TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür?

        UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan dolu rövanş karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitliyor. 12 Mart Çarşamba günü Lille, sahasında Borussia Dortmund'u ağırlarken, Aston Villa ise Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleler, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, bu dev maçların heyecanını canlı yayında takip etme fırsatı yakalayacak. İşte TRT 1 frekans ayarlama bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 18:10 Güncelleme: 12.03.2025 - 18:14
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        Avrupa futbolunun zirvesinde heyecan dorukta! UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarında 12 Mart akşamı Lille-Borussia Dortmund ve Aston Villa-Club Brugge karşı karşıya geliyor. TRT 1, bu büyük mücadeleleri naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturacak. Dev maçların heyecanını kaçırmak istemeyenler ekran başında yerini alacak. TRT 1 canlı yayın seçenekleriyle futbol heyecanını kesintisiz yaşamak isteyenler için, uydu frekans ayarları ve online izleme yolları haberimizde...

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        TRT 1'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda büyük heyecan devam ediyor! 12 Mart Çarşamba günü oynanacak rövanş mücadeleleri, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Lille - Borussia Dortmund: Saat 20.45

        Aston Villa - Club Brugge: Saat 23.00

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        TRT 1 FREKANS BİLGİSİ

        Türksat 4A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye-Orta Asya 11958 27500 5/6 TRT Paketi
        Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Orta Asya 11096 30000 5/6 TRT Paketi
        Türksat 2A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 11919 24444 3/4 TRT Paketi
        Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 11054 30000 3/4 TRT HD Paketi
        Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 11492 30000 3/4 Digiturk
        Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 10928 30000 5/6 Digiturk
        Galaxy19 (97°W)(8 Saat Gecikmeli) Skynet Stream SD Kuzey Amerika 11960-11867
        Karasal TRT Vericiler SD Türkiye
        Digiturk Digiturk SD Türkiye-Avrupa Kanal 23
        Digiturk Digiturk HD Türkiye-Avrupa Kanal 323
        D-Smart D-Smart SD Türkiye-Avrupa Kanal 426
        D-Smart D-Smart HD Türkiye-Avrupa Kanal 26
        Dijital Kablo Kablo TV SD Türkiye Kanal 900
        Dijital Kablo Kablo TV HD Türkiye Kanal 22
        Analog Kablo Türksat SD Türkiye Kanal2S 04
        Iptv Tivibu SD Türkiye Kanal 22
        Iptv Tivibu HD Türkiye Kanal 9
        Iptv GizzMedia SD Avrupa
        Iptv AtaLine SD Hollanda
        Webtv TRT Sitesi SD Web Ağı
        Webtv Tivibu SD Web Ağı
        Mobil TV GSM, Mobil Platformlar SD Gsm Ağı
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        TRT 1 ŞİFRESİ NASIL KALDIRILIR?

        Kullanıcılar alternatif olarak ayarlar veya kurulum menüsüne giriş yaparak tek kanal arama menüsüne girmelidir. Uydu alanına “ Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket” seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getirin.

        TRT 1 Frekans güncellemesini manuel olarak yapmak için Biss Key veya TP Eklemelisiniz. Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın ardından Menüden ‘Transporder ya da Transporder Ekle’ seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.

        Transporder Ekle seçeneğine girdikten sonra, kumandanızdan mavi tuşa basarak TP ekleme ekranına gidin. Yukarıda bulunan güncel frekans bilgilerini girdikten sonra “Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedin.

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