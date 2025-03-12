TRT 1 frekans ayarlama bilgileri ile TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür?
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan dolu rövanş karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitliyor. 12 Mart Çarşamba günü Lille, sahasında Borussia Dortmund'u ağırlarken, Aston Villa ise Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleler, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, bu dev maçların heyecanını canlı yayında takip etme fırsatı yakalayacak. İşte TRT 1 frekans ayarlama bilgileri...
Avrupa futbolunun zirvesinde heyecan dorukta! UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarında 12 Mart akşamı Lille-Borussia Dortmund ve Aston Villa-Club Brugge karşı karşıya geliyor. TRT 1, bu büyük mücadeleleri naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturacak. Dev maçların heyecanını kaçırmak istemeyenler ekran başında yerini alacak. TRT 1 canlı yayın seçenekleriyle futbol heyecanını kesintisiz yaşamak isteyenler için, uydu frekans ayarları ve online izleme yolları haberimizde...
TRT 1'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda büyük heyecan devam ediyor! 12 Mart Çarşamba günü oynanacak rövanş mücadeleleri, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Lille - Borussia Dortmund: Saat 20.45
Aston Villa - Club Brugge: Saat 23.00
TRT 1 FREKANS BİLGİSİ
TRT 1 ŞİFRESİ NASIL KALDIRILIR?
Kullanıcılar alternatif olarak ayarlar veya kurulum menüsüne giriş yaparak tek kanal arama menüsüne girmelidir. Uydu alanına “ Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket” seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getirin.
TRT 1 Frekans güncellemesini manuel olarak yapmak için Biss Key veya TP Eklemelisiniz. Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın ardından Menüden ‘Transporder ya da Transporder Ekle’ seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.
Transporder Ekle seçeneğine girdikten sonra, kumandanızdan mavi tuşa basarak TP ekleme ekranına gidin. Yukarıda bulunan güncel frekans bilgilerini girdikten sonra “Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedin.