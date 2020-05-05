TRT ile EBA TV canlı yayını ilkokul, ortaokul ve lise derslerini sınıf sınıf ayırarak öğrencilerin kullanımına sunuyor. EBA TV ile öğrenciler uzaktan eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. Sabah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor. Derslerin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor. İşte 5 Mayıs TRT EBA TV canlı yayını...

TRT EBA TV CANLI İZLE - 5 MAYIS 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından eğitimin verileceği kanalları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

* TRT EBA TV'de derslerimiz 23 Mart Pazartesi 09.00'da başladı.

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve

EBA TV Lise Ders programıyla ilgili tüm ayrıntılar http://eba.gov.tr adresinde



TRT EBA TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYINI İZLE

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYINI İZLE

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYINI İZLE

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA GİRİŞ EKRANI 2020

EĞİTİMDE YAZ TELAFİSİ

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.

Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB SON DAKİKA

Okullar ne zaman açılacak? Sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili katıldığı bir tv programında, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi.