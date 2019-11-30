TRT Spor canlı yayını nasıl izlenir? sorusu bugün gerçekleştirilen EURO 2020 kura çekimi nedeniyle soruluyor. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekiliyor. Kura çekimi 20.00'da başlayacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alıyor. A Milli Takım ise kura çekiminde 3. torbada... Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak. Kura çekimini canlı izlemek için TRT Spor canlı yayını haberimizde...

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EURO 2020'NİN KURA ÇEKİMİ TORBALARI

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna.

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya.

3. torba: Portekiz, TÜRKİYE, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya.

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri.