Trudeau, kameralar karşısında gözyaşlarını tutamadı: Kanadalıları yüzüstü bırakmayacağım

Kanada Başbakanı Trudeau, basın toplantısı sırasında ülkesi için çok çalıştığını söylerken duygusallaştı ve gözyaşlarını tutamadı.

Trudeau, "Kişisel düzeyde, bu ofisteki her gün Kanadalıları ilk sıraya koyduğumdan, insanların arkasını kolladığımdan emin oldum ve bu yüzden hepinize şunu söylemek için buradayım, bu hükümetin son günlerinde bile yanınızdayız, bugün ve gelecekte Kanadalıları hayal kırıklığına uğratmayacağız" dedi.

"Tepkimizde güçlü ve kararlı olmaya devam etmek istiyoruz ve birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz çünkü Kanadalıların şu anda hissettiği birlik, aslında bizden çok daha büyük olan ticaret ortağına karşı durabilmek için en önemli şeydir" diyen Trudeau, "Şu anda Kanada'nın çok ama çok güçlü bir pazarlık pozisyonuna sahip olduğu bir dönemdeyiz, çünkü Kanadalılar ülkemizi savunmak, vatandaşlarımızı savunmak ve bunun Amerikalılar tarafından başlatılan kesinlikle haksız ve gerekçesiz bir ticaret savaşı olduğu konusunda çok ama çok kararlı olmak konusunda çok birlik ve netlik içindeler ve biz de buna devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Kanada'nın ABD'nin üzerinde "yük olan" birkaç ülkeden biri olduğunu iddia ediyor.

Trudeau, ABD Başkanı ve onun Kanada'dan ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergileriyle nasıl başa çıkılacağı konusundaki parti içi anlaşmazlıklar nedeniyle partisi tarafından istifaya zorlandıktan sonra ülkenin lideri olarak son haftalarını yaşıyor.