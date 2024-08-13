Trump, 1 yıl sonra X'e döndü: "Şu anda benim başkan olduğum dönemden daha mı iyi durumdasınız?"

En son 25 Ağustos 2023'te paylaşım yaptığı sosyal medya platformuna geri dönen Trump, paylaşımlarından birinde, "Şu anda benim başkan olduğum dönemden daha mı iyi durumdasınız? Ekonomimiz paramparça oldu. Sınırlarımız bozuldu. Çöküşte olan bir ulusuz. Amerika'yı yeniden güvenli hale getirin. Amerika'yı yeniden büyük yapın!" ifadelerini kullandı.

Hesabında, haber görüntüleri ve ses kliplerinden oluşan kampanya videolarına yer veren Trump, "San Francisco'dan radikal Kamala Harris ile tanışın" yazısıyla yaptığı paylaşımda da Demokrat rakibi Harris'in söylemlerine tepki gösterdi.

Amerikalı milyarder Elon Musk'la yapacağı yayının tanıtım görselini de paylaşan Trump'ın X'e tam olarak dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor. REKLAM Trump'ın, 2,5 yıla yakın aradan sonra 25 Ağustos 2023 tarihinde yaptığı paylaşımda da "Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!" yazılı sabıka fotoğrafı ile bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linki yer almıştı. KENDİ SOSYAL MEDYA UYGULAMASINI AÇMIŞTI Eski başkan Turmp, X hesabının askıya alınmasının ardından "Truth Social" ismini verdiği sosyal medya uygulamasını kullanıma sunmuştu. Sosyal medya platformları X, YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak 2021'de Kongre baskını olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.