"Trump 1997'de beni taciz etti!" Taciz iddiasına yalanlama!

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ofisi, Trump'ın 1997'deki ABD Açık Tenis Turnuvası'nda bir kadın modeli taciz ettiğine yönelik iddiaları reddetti. Trump Kampanyası Hukuk Danışmanı Jenna Ellis, İngiliz The Guardian gazetesine konuşan eski Model Amy Dorris'in, Trump'ın kendisine 1997'deki ABD Açık Tenis Turnuvası'nda cinsel tacizde bulunduğu iddialarının ardından bir açıklama yayımladı.

"HABER MESNETSİZ VE KÖTÜ NİYETLİ"

AA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada, "Trump'a yönelik bu suçlamalar, tamamen yanlıştır. Bu mesnetsiz haberi kötü niyetli bir şekilde yayımladığı için The Guardian'ın hesap vermesi adına her türlü hukuki yola başvuracağız" ifadesi kullanıldı.

24 YAŞINDAYKEN VIP ODASINDA TACİZ İDDİASI

The Guardian röportajında, 1997'de henüz 24 yaşındayken o dönem New York'un emlak sektörünün en zenginlerinden olan Trump'ın kendisini, VIP locasında taciz ettiğini iddia etmişti. Trump hakkında, Kasım 2016 seçimlerinden önce de çeşitli kadınlar tarafından taciz iddiaları ortaya atılmıştı.