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        Haberler Dünya Trump, 4 ülkeyi ABD toprağı olarak gösterdi

        Trump, 4 ülkeyi ABD toprağı olarak gösterdi

        ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 01:28 Güncelleme:
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        4 ülkeyi ABD toprağı olarak gösterdi

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

        Paylaşımda, ülkenin mevcut sınırlarının yanı sıra Kanada, Meksika, Grönland ve Küba dahil çevredeki bölgelerin de "ABD toprağı" olarak gösterildiği görüldü.

        Söz konusu görsel, Trump'ın ABD'nin New Mexico eyaletinin adındaki "Mexico" kelimesinin üzeri çizilerek yerine "America" yazılan haritayı paylaşmasının ardından geldi.

        MEKSİKA'DAN TRUMP'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ

        Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın paylaşımına tepki gösterdi.

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        Sheinbaum, Meksika'nın "özgür, bağımsız ve egemen" bir ülke olduğunu belirterek, "hiçbir yabancı ülkenin himayesi altında olmadığını ve olmayacağını" ifade etti.

        *Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #trump
        #meksika
        #kanada
        #Grönland
        #küba
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