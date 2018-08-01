Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, ABD vergilerle ilgili yeni bir adım atarsa Çin'in de karşılık vereceğini söyledi.

ABD'nin Çin'e uygulanacak yeni vergilerle ilgili ayrıntıları bugün açıklaması bekleniyor.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak gümrük vergisinin en başta yüzde 10 olarak belirlendikten sonra yüzde 25'e yükseltilebileceğini ifade etti.

Gümrük vergisini artırma tasarısı, kamunun görüşüne açıldıktan birkaç hafta sonra devreye alınabiliyor. Ancak gündeme getirilmesi dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret anlaşmazlığında gerilimin artacağına işaret ediyor. Gümrük vergisi getirilecek ürünler arasında gıda, kimyasallar, çelik, aluminyum ve tüketici ürünleri bulunuyor.

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