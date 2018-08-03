ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasına karşı yürüttüğü linç kampanyasını sürdürmeye devam ediyor. Trump, Pensilvanya eyaletinin Newtown kentinde düzenlediği mitingde medyayı sahte ve iğrenç haberler yapmakla suçlayarak kendini karşılamaya gelenlere yuhalattı. Trump, gazetecileri gerçek siyasi rakibi olarak gördüğünü açıkladı. Trump yanlıları ise hep bir ağızdan "iğrenç, yalancı medya" sloganları attı.

Trump ayrıca salonundaki medyayı işaret ederek, "Basın özgürlüğüne ne oldu? Dürüst raporlara ne oldu" diye sordu. "Bunları rapor etmiyorlar. Sadece hikayeler ve yalan haber oluşturuyorlar" diyen ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore lideri Kim Jung Un ile Singapur’da yaptığımız zirvede neler başardığımızı yazmadılar, geçtiğimiz ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki'de yaptığımız görüşmeyi yanlış ve yalan haberlerle duyurdular" şeklinde konuştu.

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