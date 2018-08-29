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Trump bu kez de Çin'i hedef aldı!

Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddia edilen Rusya soruşturmasında zor günler geçiren ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından seçimdeki rakibi Hillary Clinton'ın elektronik posta hesabını hackleyen ülkenin Çin olduğunu yazdı

29.08.2018 - 09:30 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen, Rusya soruşturmasına yardım etmeye hazır olduğu açıklamıştı. Cohen'in itirafçı olmasıyla büyük şok yaşayan Trump, Kasım 2016'daki başkanlık seçimindeki rakibi Clinton'ın elektronik posta hesaplarının Çin tarafından hacklendiğini açıkladı. Herhangi bir kanıt göstermeyen Trump, Çin'in siber saldırısına uğrayan hesapta çok sayıda gizli bilgi olduğunu belirtti. 

Kampanya sürecinde hacklenen e-mailler seçimler ve sonrasında çokça tartışılırken, ABD daha önce söz konusu olayla ilgili Rusya'yı suçlamıştı.

Trump, seçim kampanyasından önce Cohen'e, porno filmlerinde rol alan Stormy Daniels'a susması için verilen paranın kampanya fonundan sağlanmadığını belirtmişti ancak Cohen'in mahkemeye bu konuda farklı bilgi verdiğine vurgu yapılmış, ABD basını, Cohen'in, Trump'ın bu ödemeyi kampanya parasıyla yaptırdığını itiraf ettiğini yazmıştı.

ABD'de Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle kampanyada görev yapan isimler, FBI tarafından sorgulanmaya devam ediyor.

Suçlanan istihbaratçıların siber saldırılarında dolandırıcılıkla elde edilmiş e-postalar ve kötü amaçlı yazılım kullandıkları söylendi. Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü soruşturma, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale iddiasını inceliyor.

Soruşturma kapsamında bugüne dek 20 kişi ve üç şirkete suçlama yöneltildi.

İddianamede, Rus istihbaratçıların siber saldırılarına Mart 2016'da Hillary Clinton'ın başkanlık kampanyasının gönüllüleri ve çalışanlarının e-mail adreslerini 'hack'leyerek başladıkları belirtiliyor. Rusya iddiaları reddederken, Rusya ve ABD arasında bir suçluların iadesi anlaşması yok.

 

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