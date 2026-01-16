Habertürk
        Haberler Dünya Trump: Gazze'de Barış Kurulu kuruldu | Dış Haberler

        Trump: Gazze'de Barış Kurulu kuruldu

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulduğunu ve kurul üyelerinin kısa sürede açıklanacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 06:34 Güncelleme: 16.01.2026 - 06:57
        "Gazze'de Barış Kurulu kuruldu"
        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

        Trump, açıklamasında, "Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmaktan büyük onur duyarım. Kurul üyeleri kısa süre içinde açıklanacak, ancak şunu kesin olarak söyleyebilirim ki bu kurul, şimdiye kadar kurulmuş en büyük ve en prestijli kuruldur." ifadelerini kullandı.

        Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına resmen girdiklerini kaydeden Trump, ilk aşamada çatışmaların durduğunu ve Gazze'ye ciddi miktarda insani yardımın ulaştırıldığını savundu.

        ABD Başkanı, yeni kurulacak geçici teknokrat Filistin yönetimi konusunda ise "Barış Kurulu Başkanı olarak, geçiş döneminde Gazze'yi yönetmek üzere Kurul'un Yüksek Temsilcisi tarafından desteklenen, yeni atanan Filistin teknokratik hükümeti olan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ni destekliyorum. Bu Filistinli liderler, barışçıl bir geleceğe sarsılmaz bir şekilde bağlılar." değerlendirmesini yaptı.

        TÜRKİYE, MISIR VE KATAR VURGUSU

        ABD Başkanı Trump, açıklamasının devamında ise Türkiye, Mısır ve Katar'ın desteğiyle, "Hamas'ın tüm silahlarını teslim etmesi ve her tünelin yıkılması da dahil olmak üzere" bölgenin askerden arındırılmasına ilişkin sürece başlayacaklarını belirtti.

        Trump, "Gazze halkı yeterince acı çekti, şimdi artık zamanı geldi." ifadesini kullandı.

