Washington Post gazetesinin bu iddiası, Trump'a atfedilen her açıklamayı günü gününe izleyen veri doğrulama servisinin araştırmasına dayanıyor.

Buna göre, 2017'de toplam 1,989 kez hatalı bilgi veren ya da asılsız iddia ortaya Trump, geçen yıl üç kat daha fazla yanlış açıklama yaptı. Gazete, Trump'ın 22 Ekim'de Teksas senatörü Ted Cruz'la birlikte gittiği Teksas'ta bir günde 83 kez 'gerçekleri çarpıtarak' rekor kırdığını savundu.

Trump'ın Amerikan medyasını sürekli olarak 'sahte haber' yapmakla suçlaması, her zaman doğrunun peşinde olduğu mesajını vermeye çalışması ise, analizlerle uyuşmadı.

Trump bu yılın başlarında ABC News'la söyleşisinde sık sık dürüstlükten uzaklaştığı iddiasına "Her zaman gerçekleri söylemek istiyorum yani, bunu yapmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunda doğruyu söylüyorum" diye yanıt vermişti.

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