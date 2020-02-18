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HaberlerDünya

Trump: İdlib konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışıyoruz

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, İdlib konusundaki sorunların çözümü için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalıştıklarını söyledi.

Trump

Los Angeles'a hareketinden önce Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, bir soru üzerine hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.

Trump, "güçlü ve sert" bir lider olarak nitelendirdiği Erdoğan ile iyi ilişkisi olduğunu belirtti.

İdlib konusunda ABD ile Türkiye'nin yakın çalıştığını dile getiren Trump, "Erdoğan ile (İdlib konusunda) birlikte çalışıyoruz." dedi.

Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." ifadesine yer verilmişti.

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