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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump: İlaç fiyatları yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek - İş-Yaşam Haberleri

        Trump: İlaç fiyatları yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek

        ABD Başkanı Donald Trump ilaç fiyatları yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürecek başkanlık kararnamesine imza atacağını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 07:47 Güncelleme: 12.05.2025 - 07:47
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        "İlaç fiyatları yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek"
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        Donald Trump, yarın saat 09:00’da Beyaz Saray’da ülke tarihindeki en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağını belirterek, "Reçeteli ilaç ve farmasötik fiyatları neredeyse anında yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek. Dünya genelinde fiyatlar artacak, böylece eşitlik sağlanacak ve uzun yıllardır ilk kez Amerika’ya adalet getirilecek" ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, dünyanın uzun yıllardır "Reçeteli ilaçlar ve farmasötik ürünlerin ABD'de neden diğer tüm ülkelere kıyasla çok daha pahallı olduğunu merak ettiğini" belirterek "Bazen, aynı ilaç, aynı laboratuvar veya tesiste, aynı şirket tarafından üretilmesine rağmen, fiyatı beş ila on kat daha yüksek olabiliyordu. Bu durumu açıklamak her zaman zordu ve oldukça utanç vericiydi. Çünkü aslında doğru veya haklı bir açıklaması yoktu" dedi.

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        İlaç şirketlerinin yıllarca bu durumun "Araştırma-Geliştirme (AR-GE) maliyetlerinden kaynaklandığını" söylediğini aktaran Trump, "Ve bu maliyetlerin hiçbir neden olmaksızın yalnızca Amerika'nın ‘enayileri’ tarafından karşılandığını ve karşılanacağını belirttiler" açıklamasında bulundu.

        "EN FAZLA KAYRILAN ÜLKE" POLİTİKASI KARARI

        Genelde politikacılar üzerinde etkili olan seçim kampanyası bağışlarının kendi kararlarını etkilemediğini ima eden Trump, "Kampanya bağışları harikalar oluşturabilir, ancak benimle ve Cumhuriyetçi Parti ile değil. Biz doğru olanı yapacağız. Demokratların yıllardır uğruna mücadele ettiği bir şeyi" dedi.

        ABD’nin ilaçlar için dünyada en düşük fiyatı ödeyen ülkeyle aynı fiyatları ödeyeceği "en fazla kayrılan ülke" politikasını uygulamaya koyacağını ifade eden Trump, "Ülkemiz nihayet adil bir şekilde muamele görecek ve vatandaşlarımızın sağlık harcamaları daha önce hiç düşünülmemiş düzeyde azaltılacak. Buna ek olarak, ABD trilyonlarca dolar tasarruf edecek" dedi.

        Trump, günün erken saatlerinde Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir sonraki paylaşımım, şimdiye kadar yayınladıklarım arasında en önemli ve etkili olanlardan biri olacak" ifadelerini kullanmıştı. Trump’ın duyurusu kamuoyunda merak uyandırmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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