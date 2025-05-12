Trump: İlaç fiyatları yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek

Donald Trump, yarın saat 09:00’da Beyaz Saray’da ülke tarihindeki en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağını belirterek, "Reçeteli ilaç ve farmasötik fiyatları neredeyse anında yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek. Dünya genelinde fiyatlar artacak, böylece eşitlik sağlanacak ve uzun yıllardır ilk kez Amerika’ya adalet getirilecek" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, dünyanın uzun yıllardır "Reçeteli ilaçlar ve farmasötik ürünlerin ABD'de neden diğer tüm ülkelere kıyasla çok daha pahallı olduğunu merak ettiğini" belirterek "Bazen, aynı ilaç, aynı laboratuvar veya tesiste, aynı şirket tarafından üretilmesine rağmen, fiyatı beş ila on kat daha yüksek olabiliyordu. Bu durumu açıklamak her zaman zordu ve oldukça utanç vericiydi. Çünkü aslında doğru veya haklı bir açıklaması yoktu" dedi.

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İlaç şirketlerinin yıllarca bu durumun "Araştırma-Geliştirme (AR-GE) maliyetlerinden kaynaklandığını" söylediğini aktaran Trump, "Ve bu maliyetlerin hiçbir neden olmaksızın yalnızca Amerika'nın ‘enayileri’ tarafından karşılandığını ve karşılanacağını belirttiler" açıklamasında bulundu.