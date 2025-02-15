Trump'ın ardından petrol fiyatları 4 haftadır geriliyor

Yeni yönetiminin alacağı kararlara ilişkin belirsizliklerin etkisiyle Trump göreve başlamadan önceki hafta 81,75 dolara kadar yükselen petrol fiyatları, 12 Ağustos 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi test ederek, 13 Ocak ile başlayan haftayı 79,87 dolardan kapattı.

Trump'ın göreve başladığı hafta ise petrol üretimini artırarak fiyatları düşürmeye yönelik birçok başkanlık kararnamesine imza atmasının etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı, 20 Ocak haftasında yüzde 3 değer kaybederek son 10 haftanın en büyük düşüşünü yaşadı.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise aynı dönemde yüzde 3,7 düşerek günü 74,38 dolardan tamamladı.

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Ardından, ABD Merkez Bankasının (Fed), faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığını açıklaması ve ABD yönetiminin diğer ülkelere yönelik gümrük vergilerini artırma tehditlerinin etkisiyle petrol fiyatları bir sonraki hafta da aşağı yönlü hareketini sürdürdü.

Böylece Brent petrol, 27 Ocak'la başlayan haftada yüzde 1,2 düşerek 76,30 dolardan tamamlarken, WTI da yüzde 1,3 azalarak 73,40 dolar oldu.

4 haftalık düşüş trendi engellenemedi

Trump'ın, 7 Şubat'ta İran ham petrolünün Çin'e gönderilmesini kolaylaştırdığı gerekçesiyle uluslararası şebekeye yaptırım uygulanacağını açıklamasının ardından petrol fiyatları arz endişeleriyle yükselse de bu durum fiyatların haftayı bir önceki haftaya göre daha düşük seviyelerde kapatmasına engel olamadı.

ABD yönetiminin "güçlü dolar" politikasını sürdüreceği yönündeki açıklamalar ve ülkenin Kanada ve Meksika'ya getirilen gümrük vergisi kararını 1 ay durduğunu açıklamasıyla Brent petrol 3 Şubat ile başlayan hafta yaklaşık 2,3 değer kaybederek, günü 74,53 dolardan tamamladı. WTI da 3,5 düşerek son altı haftanın en düşük seviyesini kaydetti.

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Bir sonraki hafta Çin ekonomisine ilişkin iyimser beklentilerin borsa piyasasında bir toparlanma olarak yansıması, ABD'nin İran'ın petrol arzına yönelik tehditleri ve Trump yönetiminin sıradaki hedefinin Venezuela olabileceği yönündeki spekülasyonlar, fiyatların biraz toparlanmasına yol açsa da Trump'ın çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin Rusy-Ukrayna Savaşını bitirmeye yönelik bir hamle olarak görülmesi Brent ve WTI türü petrolün 4 hafta üst üste düşmesine neden oldu.