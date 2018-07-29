Trump'ın İran'a karşı yeni planı: Arap NATO'su

ABD ve Ortadoğu ülkelerinin üst düzey yetkilileri, Trump yönetiminin, İran’ın bölgede genişlemesine karşı içinde Mısır ve Ürdün’ün de bulunduğu, Körfez ülkeleri arasında yeni bir siyasi ve güvenlik ittifakı kurma çalışması içinde bulunduğunu açıkladı.

Ortadoğu ve Beyaz Saray yetkilileri, planın NATO’nun Arap versiyonu şeklinde bir ittifak olmasını hedeflediği, ittifakın, füze savunma, askeri eğitim, anti terör, bölge ülkelerinin ekonomik ve diplomatik ilişkilerini desteklemek gibi konularda işbirliğini kuvvetlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Kısa adı MESA olan Ortadoğu Stratejik İttifakı (Middle East Strategic Alliance) projesinin, şimdilik 12-13 Ekim tarihlerinde Washington'da yapılması planlanan bir zirvede tartışılabileceği belirtiliyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "son birkaç aydır bölgesel ortaklarımızla plan üzerinde çalışıyoruz" denildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında "MESA, İran'ın saldırganlığı, terörizm, aşırılıkla mücadele edecek ve Ortadoğu'ya istikrar getirecek" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya arasında 2015'te imzalanan İran’ın nükleer enerji üretiminin denetlenmesi karşılığında yaptırımların kaldırılması anlaşmasından İran’ın anlaşmaya uymadığını ileri sürerek anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından iki ülke arasındaki gerilim artmıştı.

İran’ın Lübnan’da Hizbullaha, Suriye’de Beşar Esad’a ve Yemen’deki Husi ayaklanmasına destek vermesi sebebiyle Ortadoğu Arap ülkeleri ile İran arasında gerilim tırmanmış, Yemen’de Husi ayaklanmaya karşı Suudi Arabistan’ın liderliğinde Arap koalisyonu kurulmuştu.

ABD’nin İran’a karşı 4 Ağustos’ta başlayacak yaptırımları arasında otomotiv, altın ve diğer büyük sanayi ürünlerine ambargo konulması ve petrol ihracatının tamamen engellenmesi bulunuyor.

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