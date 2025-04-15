Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Putin'in 'kalıcı barış' istediğini savundu

Witkoff, Fox News kanalına verdiği demeçte, Putin ile 12 Nisan'da Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin yaklaşık 5 saat sürdüğünü ve "zorlu" geçtiğini söyleyen Witkoff, "Putin'in talebi, kalıcı barışın sağlanması yönünde." ifadesini kullandı.

Witkoff, olası bir barış anlaşmasının yalnızca ilhak edilen beş bölgede ateşkes sağlanmasının yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi talebini ve ABD ile Rusya arasındaki ticaretin artırılmasını da içereceğini kaydetti.

Rusya, 2014'te Kırım'ı, 2022'de savaşın başlamasının ardından da Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmişti.

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İran-ABD görüşmeleri

Witkoff, İran ile ABD arasında Umman'da devam eden görüşmelere de değindi.

Özel Temsilci Witkoff, görüşmelerin, İran'ın nükleer programının tamamen ortadan kaldırılmasını istemek yerine, uranyum seviyelerinin düşürülmesiyle ilgili olacağını belirtti.

İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesinin yüzde 3,67 ile sınırlandırması gerektiğini dile getiren Witkoff, bu sorunun diplomatik yollarla çözülmeye çalışılacağını ifade etti.