Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Putin'in 'kalıcı barış' istediğini savundu | Dış Haberler

        Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Putin'in 'kalıcı barış' istediğini savundu

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşta "kalıcı barış" istediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:07 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Witkoff, Fox News kanalına verdiği demeçte, Putin ile 12 Nisan'da Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

        Görüşmenin yaklaşık 5 saat sürdüğünü ve "zorlu" geçtiğini söyleyen Witkoff, "Putin'in talebi, kalıcı barışın sağlanması yönünde." ifadesini kullandı.

        Witkoff, olası bir barış anlaşmasının yalnızca ilhak edilen beş bölgede ateşkes sağlanmasının yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi talebini ve ABD ile Rusya arasındaki ticaretin artırılmasını da içereceğini kaydetti.

        Rusya, 2014'te Kırım'ı, 2022'de savaşın başlamasının ardından da Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmişti.

        REKLAM

        İran-ABD görüşmeleri

        Witkoff, İran ile ABD arasında Umman'da devam eden görüşmelere de değindi.

        Özel Temsilci Witkoff, görüşmelerin, İran'ın nükleer programının tamamen ortadan kaldırılmasını istemek yerine, uranyum seviyelerinin düşürülmesiyle ilgili olacağını belirtti.

        İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesinin yüzde 3,67 ile sınırlandırması gerektiğini dile getiren Witkoff, bu sorunun diplomatik yollarla çözülmeye çalışılacağını ifade etti.

        Witkoff, buna uyulmaması durumunda, "hiç kimse için iyi olmayacak alternatifler aramak zorunda kalacaklarını" dile getirdi.

        Trump, 30 Mart’ta, nükleer programını "tamamen sona erdirmesini" talep ettiği İran’ı, nükleer silah geliştirmeme konusunda ABD ile anlaşmaya varılmazsa ”daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını" savunmuştu.

        İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmış, taraflar, 19 Nisan’da yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Ünlü rapçinin tutuklanması istendi
        Ünlü rapçinin tutuklanması istendi
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi