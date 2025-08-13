Habertürk
        Trump'ın, Putin'le görüşmenin sonuçsuz kalması halinde "Rus ekonomisini çökerteceği" iddia edildi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden sonuç alamaması halinde "Rus ekonomisini çökertmeye" çalışacağı ve Ukrayna'ya NATO ülkeleri aracılığıyla silah akışını sürdüreceği öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 15:25 Güncelleme: 13.08.2025 - 15:25
        İddia: Trump, Putin'le anlaşamazsa Rus ekonomisini çökertecek
        Axios sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump ile Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı görüşme öncesi Washington'daki atmosfer ele alındı.

        Avrupa, "Trump belirsizliğinden" çekiniyor
        İsmi açıklanmayan bir yetkili, Trump'ın Putin'e "hala kızgın olduğunu" belirterek "Aylardır genel görünüm, Rus ekonomisini kolayca çökertebileceğimiz yönünde. (Trump) Taraf tutmak zorunda kalırsa Rus ekonomisini çökertmeye başlayacak." dedi.

        Yetkili, Trump'ın anlaşmaya varılması konusunda gayret göstereceğini ancak diplomatik çabalar sonuç vermese Ukrayna'ya gönderilmek üzere NATO ülkelerine silah satmayı sürdüreceğini ifade etti.

        Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 15 Ağustos'ta Putin ile yapacağı görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirterek "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum ama kötü de geçebilir." demişti.

        Putin'le görüşmenin "çok yapıcı" geçeceğine inandığını söyleyen Trump, görüşmede Rus liderden "savaşı bitirmesini" isteyeceğini belirtmişti.

